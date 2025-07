Po litovski zaušnici sedaj Slovenke čakajo gostiteljice EP

Proti Litovkam so bile Slovenke favoritinje, tokrat bodo to vlogo imele tekmice. A Italijanke zagotovo niso nepremagljive, kar trdijo tudi v slovenskem taboru. "Naslednja tekma bo za nas kot za življenje in smrt. Nanjo moramo iti popolnoma osredotočeni. Italija ima zelo dobro ekipo, poznam jih zelo dobro, tako kot oni nas. Smo pa samozavestni, poskušali jih bomo premagati doma in jim pokvariti zabavo," je v izjavi za uradno spletno stran KZS optimističen selektor Slovenije Georgios Diakulakos.