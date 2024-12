'Po mesecu dni okrevanja Dončića čaka nov pregled'

Po tej novici je jasno, da se 25-letni slovenski košarkarski virtuoz v tej sezoni ne bo mogel boriti za naziv najbolj koristnega igralca v rednem delu sezone (MVP). Po pravilih severnoameriške lige NBA morajo košarkarji, ki se želijo potegovati za to prestižno nagrado, igrati na 62 tekmah vsaj 20 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dončić je v sezoni 2024/25 izpustil že osem tekem, teksaška ekipa pa ima v prihodnjem mesecu strnjen urnik tekem, tako da je Ljubljančan izpadel tudi iz boja za najboljšo peterko sezone, kamor je bil vselej uvrščen v zadnjih petih letih.

Slovenski košarkarski as se je poškodoval na božični tekmi v severnoameriški ligi NBA v Dallasu, kjer je njegova ekipa izgubila proti Minnesoti Timberwolves z 99:105. Slovenski as je za teksaško ekipo odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je moral parket zapustiti zaradi poškodbe.

Ameriški mediji so pred dvema dnevoma poročali, da je Ljubljančan domačo dvorano American Airlines Center zapustil na berglah, in že tedaj namignili, da naj bi bil z igrišč odsoten dlje časa.