Po Muriću, Omiću in Dragiću pri Cedeviti Olimpiji ostaja tudi Ferrell

Po Edu Muriću , Alenu Omiću in Zoranu Dragiću je Cedeviti Olimpiji v Ljubljani uspelo zadržati še enega od nosilcev igre iz sezone 2021/22. V slovenski prestolnici namreč ostaja tudi ameriški organizator igre Yogi Ferrell , ki se je Zmajem pridružil sredi minule sezone in takoj postal eden od ključnih členov slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov, obenem pa ljubljenec navijačev ljubljanskega kolektiva.

"Zadovoljen sem, da bom še naprej del Cedevite Olimpije in da bom znova združil moči z Edom, Zoranom in Alenom ter vsemi ostalimi fanti, ki so ostali v Ljubljani od minule sezone, ter temi, ki so se nam in se nam še bodo pridružili to poletje. Verjamem, da bomo v novo sezono vstopili visoko motivirani, da popravimo rezultat iz minule sezone, in da bodo vsi navijači še naprej uživali v naših dobrih predstavah in borbenih igrah. Komaj čakam, da se začne nova sezona," je ob podaljšanju pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ferrell.