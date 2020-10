Košarkarji Cedevite Olimpije so zapravili zelo lepo priložnost, da bi z morebitno zmago proti Partizanu sredi Beograda zasedli sam vrh regionalne košarkarske lige ABA. A črno-beli so zahvaljujoč neumno odigrani končnici Ljubljančanov prišli do zmage s 86:77. Najboljši posameznik v vrstah "oranžnih zmajev" je bil Jaka Blažič s 24 točkami.

Več sledi! icon-expand Košarkarji Cedevite Olimpije (na sliki Mikael Hopkins z žogo) so po neumno odigrani končnici vknjižili svoj prvi regionalni poraz v sezoni. FOTO: Partizan NIS Liga ABA, 5. krog, izid:

Partizan NIS - Cedevita Olimpija 86:77 (16:19, 22:21, 26:24, 22:13)