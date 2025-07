Nebo odpovedal nastop: Po Čančarju Slovenci ostali brez še enega centra

Tako Vlatko Čančar kot Josh Nebo sta imela v prejšnji sezoni veliko težav s poškodbami in bosta poletje namenila pripravam na novo klubsko sezono. Že pred tem je Aleksander Sekulić , ki za zdaj ne bo klical novih igralcev, s seznama prečrtal Urbana Krofliča . Prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić se bo reprezentanci pridružil 4. ali 5. avgusta.

Ob tem bo odigrala tudi štiri gostujoče dvoboje. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, novi tekmi pa bodo slovenski reprezentanti odigrali sredi avgusta, ko bodo gostje latvijske košarkarske zveze.

Slovenija bo 15. avgusta moči merila z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z Latvijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

EP bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Slovenija bo na Poljskem igrala v skupini D skupaj z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom.