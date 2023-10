Po osmih sezonah NBA zamenjal za Beograd, minute in Željka Obradovića

Partizan je v novo sezono Evrolige krenil z velikimi pričakovanji, ki pa jih na parketu za zdaj še ni upravičil. Ob zmagi so Beograjčani zbrali še tri poraze. Nazadnje so v četrtek izgubili na gostovanju pri Olympiakosu. Da skupaj s soigralci potrebuje predvsem čas, je prepričan poletni prišlek iz lige NBA Frank Kaminsky, s katerim smo se pogovarjali o prilagajanju na nov slog košarke, življenju v Beogradu in, seveda, legendarnem trenerju Željku Obradoviću.

Frank Kaminsky je v NBA igral za Charlotte, Phoenix, Atlanto in nazadnje še Houston. Partizan je njegova prva ekipa izven meja ZDA. V Evroligi na prvih štirih tekmah v povprečju dosega šest točk in 2,5 skoka.

Partizan je lani poskrbel za pravo evforijo med svojimi navijači, ko je v četrtfinalu Evrolige proti poznejšemu prvaku Realu dobil uvodni tekmi na tujem, a je potem nesrečno izgubil naslednje tri in tako ostal brez zaključnega turnirja. V novo sezono so črno-beli vstopili s povečanim proračunom in številnimi odmevnimi okrepitvami. Kapetan Kevin Punter je podpisal novo pogodbo, iz lige NBA sta prišla P.J. Dozier in Frank Kaminsky. Ob prihodu slednjega so mnogi zastrigli z ušesi. Nenazadnje gre za košarkarja, ki je v ligi NBA odigral več kot 400 tekem, okusil finale lige in v treh različnih sezonah v povprečju dosegal dvomestno število točk. V Evroligi mu za zdaj še ni steklo. Proti Olympiakosu je v četrtek dosegel devet točk, kar je doslej njegov najboljši izkupiček, vendar je zaradi težav z osebnimi napakami igral le dobrih 16 minut. Napet obračun v Atenah so domači po podaljšku dobili z 98:94:

"Ogromno stvari se moram še naučiti. Ko si osem let igral po določenih pravilih, potem pa se vse spremeni, je to zagotovo velika sprememba. A ne želim iskati izgovorov, moram biti boljši, igrati pametneje. Ni mi povsem jasno, kaj je in kaj ni tehnična napaka. Takšne stvari se bom moral še naučiti. Prislužiti si bom moral tudi spoštovanje nasprotnikov, sodnikov, celotne lige, a to je del prilagajanja," je Kaminsky priznal po obračunu v Atenah, ki ga je predčasno sklenil zaradi petih osebnih napak.

Dvorana Miru in prijateljstva je bila za obračun s Partizanom polna skoraj do zadnjega kotička. A tudi najglasnejši navijači so za trenutek obmolknili, ko je na parket prvič prišel Željko Obradović.

V Evropo zaradi minutaže in Željka Obradovića Leta 2015 so ga na naboru izbrali Charlotte Hornetsi, pri katerih je preživel štiri sezone. V drugi in zanj najboljši (2016/2017) je v povprečju igral 26 minut in dosegal 11,7 točke in 4,5 skoka. Potem je tri sezone preživel pri Phoenixu, s katerim je pred dvema letoma v finalu izgubil proti Milwaukeeju. V zadnji sezoni je v dresu Atlante in Houstona odigral le 36 tekem. Imel je namreč kar nekaj težav s poškodbami, ki so bile glavni razlog, da se je odločil za spremembo in selitev na staro celino. "Preprosto sem si želel le biti na parketu in pomagati ekipi, to je bil glavni faktor pri moji odločitvi," nam je zaupal in nato dodal, da ga je k beograjskemu Partizanu premamil tudi sloviti Željko Obradović.

Željko Obradović je Evroligo osvojil rekordnih devetkrat, od tega kar petkrat kot trener Panathinaikosa – med letoma 2000 in 2011.

Ko Obradović pride v dvorano, navijači obmolknejo "Je neverjetno strasten. Če do košarke ne gojiš takšne strasti, kot jo on, enostavno ne moreš osvojiti toliko naslovov. Na vsakem treningu od nas zahteva ogromno, kar je super. Čeprav je zahteven, se bo vedno boril za nas, kar lahko vidite na vsaki tekmi. V čast mi je, da lahko igram za takšnega trenerja. Zaupa mi, kar mi je v veliko pomoč pri tranziciji in prilagajanju na nov stil košarke," je o Obradoviću povedal 213 centimetrov visok center. 63-letni strokovnjak iz Čačka je Evroligo kot trener osvojil rekordnih devetkrat. Da v svetu košarke, predvsem pa v Evropi, uživa neizmerno spoštovanje, verjetno ni treba posebej poudarjati. Na vročem gostovanju pri Olympiakosu je bilo to najbolj razvidno pred začetkom tekme, ko je dvorana Miru in prijateljstva ob njegovem prihodu za nekaj trenutkov povsem obnemela. Pred tem je košarkarje Partizana na parket pospremila z glasnimi žvižgi. "O njem dovolj pove le to, kako se občinstvo odzove, ko pride v dvorano. To je vse," se je zanimiv trenutek vtisnil v spomin Kaminskyja, ki tako vročih gostovanj iz lige NBA zagotovo ni vajen.

icon-expand Frank Kaminsky FOTO: 24ur.com

Partizan dominira v ligi Aba, a to ne bo dovolj Kako pa se je v Illionisu rojeni košarkar privadil na življenje v Beogradu? "Imel sem srečo, da je tu kar nekaj Američanov, ki so mi pomagali pri prilagajanju na novo življenje. Uživam v Beogradu, mesto mi je všeč, vsi so zelo dostopni in prijazni," dodaja Kaminsky, ki je za konec dejal, da ga je presenetila tudi kakovost regionalne lige Aba. V njej Partizan po treh tekmah še ne pozna poraza, nasprotnike pa v povprečju premaguje za več kot 30 točk. "Kakovost lige je zelo visoka. Imamo odlično ekipo, zato še nismo imeli težav. Zavedamo se, da moramo formo prenesti tudi v Evroligo. Za to pa potrebujemo predvsem čas," je Kaminsky opozoril, da le dominantne predstave na regionalnih parketih ne bodo dovolj.