Po poškodbi Kuzme znan končni seznam reprezentance ZDA

Združene države Amerike bodo na svetovnem prvenstvu nastopile močno oslabljene. Že pred tem so nastop iz takšnih in drugačnih razlogov odpovedali največji zvezdniki LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis in James Harden.

V boj za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov se podajajo Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Myles Turner (Indiana Pacers), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jayson Tatum (Boston Celtics), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Joe Harris (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics), Kemba Walker (Boston Celtics) in Derrick White (San Antonio Spurs).