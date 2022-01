'Po prisilni pavzi moramo najti zmagovalni ritem'

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v podgoriški Morači na derbiju 18. kola regionalne lige udarili z Budućnostjo VOLI. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo skušali v Črni gori prekiniti niz treh zaporednih porazov. Na zadnjih treh tekmah je Cedevita Olimpija trikrat parket zapustila sklonjenih glav. Zadnji poraz so Ljubljančani doživeli v francoskem mestu Bourg-en-Bresse v sredo, ko so Francozi slavili zmago s 76:69. Yogi Ferrell je dosegel 24 točk, Jaka Blažič in Edo Murić pa sta oba vknjižila po 13 točk. Budućnost VOLI je v zadnjih dveh kolih v Evropskem pokalu doživela poraza proti Ratiopharmu Ulmu in Valencii Basket. Na vročem gostovanju v Španiji je semafor po 40 minutah igre kazal 103:76 v korist Valencie, v dresu Podgoričanov pa sta Justin Cobbs in Vladimir Micov dosegla po 15 točk. V regionalni ligi je podgoriška ekipa zabeležila pet zaporednih zmag, nazadnje je ekipa, ki jo vodi glavni trener Aleksandar Džikić, ugnala Igokeo m:tel (82:79). Minuli teden se je Budućnost VOLI na igralnem položaju organizatorja igre dodatno okrepila z nekdanjim košarkarjem Cedevite Olimpije, Kendrickom Perryjem. Moštvi sta se v tekmovalni sezoni 2021/22 pomerili že dvakrat, obakrat pa je zmago slavila podgoriška ekipa. V petem kolu regionalne lige je bilo v Ljubljani 84:79 v korist Črnogorcev, v petem kolu Evropskega pokala pa je Budućnost VOLI v Morači slavila zmago z 91:60. "V Podgorici moramo igrati bolj agresivno in osredotočeno ter zaigrati z enako energijo, kot na domačem parketu proti Crveni zvezdi. Vsi vemo, da je Budućnost VOLI ena od kandidatk za osvojitev naslova prvaka regionalne lige. Podgoriška ekipa je vedno težek tekmec, mi pa bomo dali vse od sebe, da presenetimo favorite," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejal prvi trener Jurica Golemac.