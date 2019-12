Po prvem Evropejcu še prva ženska na klopi ekipe lige NBA?

V kolikor bi 24-letna Becky Hammon v New Yorku ponudili službo glavne trenerke, bi postala sploh prva ženska, ki bi vodila NBA-moštvo. To bi bil nov velik mejnik v ligi NBA, potem ko je laniIgor Kokoškov, zdajšnji srbski in nekdanji slovenski selektor, postal sploh prvi evropski strokovnjak na klopi NBA-ekipe, ko je vodil Phoenix Suns.

"Viri pravijo, da naj bi Becky Hammon pokazala zanimanje za službo, če bi dobila dolgoročno pogodbo. Želela naj bi si štiri- oz. petletno pogodbo," je za NBC zapisal novinar Jabari Young, ki spremlja franšizo Spurs. Poleg Hammonove se omenja tudi Marka Jacksona, ki je v preteklosti vodil Golden State, in Sama Mitchella, trenerja leta lige NBA iz leta 2007, ki naj bi bil opcija predvsem za kratkoročni prevzem moštva, saj velja za dobrega 'gasilca'.

New York je sezono začel katastrofalno slabo: na 22 tekmah je le štirikrat zmagal (zanimivo, kar dvakrat so Knicks premagali Dončićeve Mavse) in z izkupičkom 4-18 izenačil neslavni najslabši uvod v sezono v zgodovini franšize. Zadnji, osmi zaporedni poraz je odnesel trenerja Fizdala, zdaj pa se išče naslednik oz. morebiti kar naslednica, ki se bo podal/a na trnavo pot.