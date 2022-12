Po sedmem evropskem porazu: 'Končnico smo odigrali nespametno'

V zeleno-oranžni zasedbi je bil najboljši strelec kapetan Edo Murić s 23 točkami, temu je dodal še pet skokov. Sledil je Yogi Ferrell s 17 točkami, dvomestno število točk pa sta dosegla še Amar Alibegović (13) in Zoran Dragić (12). "Čestitke Brescii za zmago. Na koncu nismo odigrali najbolj pametno. Ob izkoriščenem bonusu osebnih napak smo napravili osebne napake in našim tekmecem dali možnost doseganja točk preko prostih metov. Končnico smo odigrali nespametno. Ne bi smeli dovoliti, da se v igro za zmago vrnejo na tako lahek način. Naši tekmeci so v končnici zadeli težak met, mi smo zgrešili lahko polaganje na koš in na koncu izgubili tekmo," je po novem evropskem porazu dejal trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac. "Zagotovo nismo prikazali naše igre. Igrali smo preveč statično, bili smo bledi. Moramo najti razloge, zakaj je prišlo do tega. Zagotovo smo bili daleč od igre, ki jo želimo kazati. Na takšen način je težko igrati proti ekipi, kot je Brescia. Dali smo vse od sebe, a že na začetku tekme je bilo jasno, da bomo imeli težave. Gostje so zaigrali z več energije in to je bil na koncu tudi razlog za naš poraz," je poudaril kapetan Murić. "V končnici smo zapravili sedem točk naskoka. Našim tekmecem smo podarili proste mete, s katerimi so ujeli ritem. Nam ga žal ni uspelo ujeti. S tem so si na koncu tudi priigrali zmago," je nov poraz videl Američan Josh Adams, ki tudi tokrat ni imel svojega dne.