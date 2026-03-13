'Po tekmi zvezd smo ujeli pravi ritem, počutim se vse bolje'

Ob razpoloženem Luki Dončiću in soigralcih Chicagu ni imel nobenih možnosti za uspeh v Crypto.com Areni. Končni izid tekme 142:130 dovolj zgovorno priča o izjemnem napadalnem učinku zasedbe JJ Redicka, ki je v zadnjem času očitno močno dvignila raven forme.

"Po tekmi vseh zvezd sem ujel pravi ritem. Podobno je tudi z ostalimi našimi igralci, ki so iz tekme v tekmo boljši. Pri metih z razdalje znova bolje čutim noge. Mislim, da gremo v pravo smer in da je forma v vzponu," je po sedmi zmagi na zadnjih osmih tekmah dejal dobro razpoloženi Dončić.