Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Po tekmi zvezd smo ujeli pravi ritem, počutim se vse bolje'

Los Angeles, 13. 03. 2026 09.06 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski super zvezdnik Luka Dončić je prikazal novo izjemno predstavo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V obračunu s Chicagom je 27-letnik v 37 minutah igre dosegel dvojnega dvojčka - 51 točkam je dodal še 10 skokov in devet podaj. Več kot dovolj, da se je z omenjenim dosežkom vpisal v zgodovino slovite kalifornijske franšize.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob razpoloženem Luki Dončiću in soigralcih Chicagu ni imel nobenih možnosti za uspeh v Crypto.com Areni. Končni izid tekme 142:130 dovolj zgovorno priča o izjemnem napadalnem učinku zasedbe JJ Redicka, ki je v zadnjem času očitno močno dvignila raven forme.

"Po tekmi vseh zvezd sem ujel pravi ritem. Podobno je tudi z ostalimi našimi igralci, ki so iz tekme v tekmo boljši. Pri metih z razdalje znova bolje čutim noge. Mislim, da gremo v pravo smer in da je forma v vzponu," je po sedmi zmagi na zadnjih osmih tekmah dejal dobro razpoloženi Dončić.

Luka Dončić je bil z 51 točkami, 10 skoki in devetimi podajami daleč najučinkovitejši posameznik dvoboja med Lakersi in Bullsi.
Luka Dončić je bil z 51 točkami, 10 skoki in devetimi podajami daleč najučinkovitejši posameznik dvoboja med Lakersi in Bullsi.
FOTO: AP

"Tokrat se je vrnil še LeBron James, kar je odlično za nas. Zdaj že gledamo proti naslednji tekmi, ko igramo z Denverjem. Za novo zmago bomo morali omejiti učinek Nikole Jokića, ki igra izjemno," je še dodal prvi zvezdnik jezernikov, ki so se z 41. zmago v sezoni prebili na tretje mesto razpredelnice na zahodu.

V noči na nedeljo po slovenskem času bomo tako priča novemu izjemnemu dvoboju med dvema prijateljema, ki se vsak s svojim moštvom krčevito borita za čim boljši položaj pred končnico. Do konca rednega dela sezone je ostalo še 16 tekem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba los angeles lakers luka dončić chicago bulls odzivi

Izjemni Dončić z 51 točkami poskrbel za novo zmago Lakersov

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
vizita
Portal
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Zakaj nekateri lažje shujšajo in imajo več energije
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Ta zvezda je starejša od vesolja
Ta zvezda je starejša od vesolja
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
okusno
Portal
Viralna 'retinol' solata, ki je obnorela družbena omrežja
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564