'Po tekmi zvezd smo ujeli pravi ritem, počutim se vse bolje'

Ob razpoloženem Luki Dončiću in soigralcih Chicagu ni imel nobenih možnosti za uspeh v Crypto.com Areni. Končni izid tekme 142:130 dovolj zgovorno priča o izjemnem napadalnem učinku zasedbe JJ Redicka, ki je v zadnjem času očitno močno dvignila raven forme.
"Po tekmi vseh zvezd sem ujel pravi ritem. Podobno je tudi z ostalimi našimi igralci, ki so iz tekme v tekmo boljši. Pri metih z razdalje znova bolje čutim noge. Mislim, da gremo v pravo smer in da je forma v vzponu," je po sedmi zmagi na zadnjih osmih tekmah dejal dobro razpoloženi Dončić.
"Tokrat se je vrnil še LeBron James, kar je odlično za nas. Zdaj že gledamo proti naslednji tekmi, ko igramo z Denverjem. Za novo zmago bomo morali omejiti učinek Nikole Jokića, ki igra izjemno," je še dodal prvi zvezdnik jezernikov, ki so se z 41. zmago v sezoni prebili na tretje mesto razpredelnice na zahodu.
V noči na nedeljo po slovenskem času bomo tako priča novemu izjemnemu dvoboju med dvema prijateljema, ki se vsak s svojim moštvom krčevito borita za čim boljši položaj pred končnico. Do konca rednega dela sezone je ostalo še 16 tekem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.