Po tem, ko ga je premagala v košarki, jo je hladnokrvno ustrelil

Vsak v življenju v nekem trenutku izgubi. Nekateri v službi, drugi v igri kart, tretji na košarkarskem igrišču. Nekateri se s porazi soočijo bolje kot drugi. Ko v igro vstopi ponos, med zmagovalcem in poražencem hitro preskoči iskra. Želja ali bolj natančno globoka potreba po dokazovanju superiornosti enega spola nad drugim lahko to iskro hitro spremeni v neustavljiv požar. A večina ljudi lahko svoja čustva na koncu vendarle postavi v kontekst in poraz sprejme. Cameron Hogg očitno ni eden teh ljudi. 21-letna Asia Womack je na igrišču TG Terry Parka v južnem Dallasu njegovo globoko jezo začutila na lastni koži, to spoznanje je zanjo na žalost bilo usodno.

Po poročanju ameriške televizije Fox 4 je Asia ljubila košarko. To so besede njene mame Andree Womack, ki je dodala, da je njena hči zaradi te ljubezni izgubila svoje življenje. "On naj bi bil njen prijatelj. Z njim je jedla za isto mizo. Hranila ga je, on pa se je obrnil in jo umoril na hudoben način," je odnos med žrtvijo in domnevnim morilcem opisala Andrea. Po porazu v igri košarke proti dekletu in izmenjavi žaljivk, je storilec po pričanjih žrtvine družine s svojim bratom in otroci odšel domov. Pozneje naj bi se v park vrnil s pištolo in Asio petkrat ustrelil in umoril. Lokalna policija je potrdila, da primer še preiskuje in osumljenca še ni priprla, sajga še vedno išče.