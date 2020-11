Po težki bolezni je umrl košarkar Mileta Lisica

Mileta Lisica je bil rojen v Priboju, košarko pa je začel igrati v lokalnem Poliestru in hkrati tudi delal v tovarni. Njegove dobre igre so opazili pri Slobodi iz Tuzle, potem pa še pri Crveni zvezdi, za katero je odigral 103 tekme in dosegel 1345 točk, osvojil dva naslova jugoslovanskega prvaka in tudi jugoslovanski superpokal.

Iz Beograda, kjer so ga navijači zelo cenili, je odšel v Laško, kjer je pustil močan pečat. Trikrat je nastopil tudi na slovenski tekmi zvezd, leta 2000 je bil izbran za najkoristnejšega igralca slovenske lige. Iz Laškega je nato odšel v Francijo. Sezono 2007/08 je nato še odigral pri Rudarju iz Trbovelj, na koncu kariere je igral za moštvo "levov" iz Novega Sada.

Ob njegovi smrti so na klubski spletni strani Crvene zvezde zapisali, da je umrl v Novem Sadu, in dodali: "Crvena zvezda na ta način izraža najgloblje sožalje družini Mileta Lisice, našega šampiona in predvsem dobrega človeka."

Ob njegovi smrti se je že oglasil njegov nekdanji soigralec v Laškem, dolgoletni slovenski reprezentant Boštjan Nachbar. "Kot 19-letniku si mi pokazal, kaj pomeni biti veteran, mi na igrišču kril hrbet in dal nasprotnikom vedeti, da bodo morali obračunati s tabo, če bodo pregrobi z mano. Mileta Lisica, hvala za lepe spomine. Počivaj v miru," je tvitnil nekdanji slovenski reprezentant.