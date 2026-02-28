Po treh zaporednih porazih napočil čas za zmago

Za razliko od Lakersov so bojevniki na zadnjih treh tekmah dvakrat zmagali. In sicer proti Memphisu in nekoliko presenetljivo tudi proti Denverju, v obeh primerih pa brez svojega najboljšega košarkarja Stephena Curryja.
Golden State bo tudi tokrat v nekoliko okrnjeni zasedbi gostil 17-kratne prvake lige NBA, ki jim je po zadnjih slabših predstavah že začela teči voda v grlo. Igra v obrambi še naprej ostaja najšibkejša prvina varovancev trenerja JJ Redicka, ki išče ustrezne rešitve, a jih do sedaj očitno še ni našel.
Ob morebitnem četrtem zaporednem porazu bi se položaj jezernikov v boju za neposredno uvrstitev v končnico še dodatno zapletel. Ob trenutnih 34 zmagah in 24 porazih košarkarji v vijoličasto-zlatih dresih zasedajo šesto mesto na razpredelnici zahodne konference, ki kot zadnje še vodi neposredno v play-off. Zelo tesno pa jim za ovratnik dihata tako Phoenix na sedmem kot tudi tokratni tekmec iz San Francisca na osmem mestu.
Liga NBA, izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.