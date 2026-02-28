Po treh zaporednih porazih napočil čas za zmago

Za razliko od Lakersov so bojevniki na zadnjih treh tekmah dvakrat zmagali. In sicer proti Memphisu in nekoliko presenetljivo tudi proti Denverju, v obeh primerih pa brez svojega najboljšega košarkarja Stephena Curryja.

Golden State bo tudi tokrat v nekoliko okrnjeni zasedbi gostil 17-kratne prvake lige NBA, ki jim je po zadnjih slabših predstavah že začela teči voda v grlo. Igra v obrambi še naprej ostaja najšibkejša prvina varovancev trenerja JJ Redicka, ki išče ustrezne rešitve, a jih do sedaj očitno še ni našel.