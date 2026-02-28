Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Po treh zaporednih porazih napočil čas za zmago

San Francisco, 28. 02. 2026 22.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Pred košarkarji Los Angeles Lakers je nova zahtevna preizkušnja v ligi NBA. Po treh zaporednih porazih je v luči boja za neposredno uvrstitev v končnico na tokratnem gostovanju pri nekdanjih večkratnih prvakih Golden State Warriorsih potrebna zmaga. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil na zadnji tekmi proti Phoenixu vnovič najboljši strelec svojega moštva, mu bo kaj podobnega uspelo tudi v San Franciscu?

Za razliko od Lakersov so bojevniki na zadnjih treh tekmah dvakrat zmagali. In sicer proti Memphisu in nekoliko presenetljivo tudi proti Denverju, v obeh primerih pa brez svojega najboljšega košarkarja Stephena Curryja

Golden State bo tudi tokrat v nekoliko okrnjeni zasedbi gostil 17-kratne prvake lige NBA, ki jim je po zadnjih slabših predstavah že začela teči voda v grlo. Igra v obrambi še naprej ostaja najšibkejša prvina varovancev trenerja JJ Redicka, ki išče ustrezne rešitve, a jih do sedaj očitno še ni našel.

Luka Dončić bo s soigralci na gostovanju pri Golden Statu skušal prekiniti niz treh zaporednih porazov.
Luka Dončić bo s soigralci na gostovanju pri Golden Statu skušal prekiniti niz treh zaporednih porazov.
FOTO: AP

Ob morebitnem četrtem zaporednem porazu bi se položaj jezernikov v boju za neposredno uvrstitev v končnico še dodatno zapletel. Ob trenutnih 34 zmagah in 24 porazih košarkarji v vijoličasto-zlatih dresih zasedajo šesto mesto na razpredelnici zahodne konference, ki kot zadnje še vodi neposredno v play-off. Zelo tesno pa jim za ovratnik dihata tako Phoenix na sedmem kot tudi tokratni tekmec iz San Francisca na osmem mestu.  

Liga NBA, izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba golden state warriors los angeles lakers luka dončić

Islandci proti Litvi pisali zgodovino: 7 minut pred koncem so zaostajali za 21 točk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543