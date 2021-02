Po treh zaporednih zmagah Miamija: 'Končno smo počeli stvari, ki prinašajo rezultate'

Košarkarji Miamija so trenutno na desetem mestu vzhodne konference.

"Na tovrstnih turnejah se vselej želiš izboljšati. Na začetku smo imeli težave, proti Sacramentu pa nam je uspela odlična tekma, po kateri je bilo vse lažje. Končno smo začeli igrati boljšo obrambo," je gostujočo turnejo na kratko povzelErik Spoelstra. Vročica je na njej najprej slavila v Houstonu, nato pa so prišli trije zaporedni porazi proti Utahu, LA Clippersom in Golden Statu.

Rezultatsko krivuljo pa je nato obrnilo prav slavje po tesni končnici v Sacramentu (118:110), ki so ga lanski udeleženci finala lige NBA kronali še z zmagama nad LA Lakers in Oklahoma City Thunder. Tako je njihovo trenutno razmerje med zmagami in porazi 14:17.

Miami je imel na začetku sezone precej težav s strelci z razdalje, ki pa so se v zadnjih obračunih očitno le ogreli. Duncan Robinson je denimo na nedavni tekmi proti Oklahomi zadel kar šest trojk, skupno pa je dosegel 22 točk. "Kot trener si želim, da ne izgubijo samozavesti, da so vselej agresivni in da napadajo, tudi ko jim ne gre," je dodal Spoelstra.

50-letnika veselijo tudi vse boljše predstave izkušenega veteranaAndrea Igoudale: "Njegovega učinka se ne da meriti s pomočjo statistike. Toliko stvari počne, ki jih statistika ne zazna–od dodatnih podaj v napadu do odličnega zapiranja pod obročem. Pravi luksuz je imeti košarkarja s takšno miselnostjo. Je pravi zmagovalec."