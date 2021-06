Po Turčiji na vrsti Belgijke: 'rana' iz Beograda še vedno skeli

Turkinje so bile povsem nemočne ob izjemni predstavi kapetanke Nike Barič , Teje Oblak , Eve Lisec in druščine, ki bodo v tokratnem dvoboju (ob 14.55 z neposrednim prenosom na Kanalu A in Voyo) z Belgijo prav tako stavile na agresivno obrambo in racionalno igro v napadu. Veseli dejstvo, da je prvo ime uvodnega tekmovalnega dne v slovenski izbrani vrsti Eva Lisec po odlični igri v prvi izjavi po tekmi poudarila, da so varovanke zelo uspešnega selektorja Damirja Grgića proti Turčiji pokazale morda "le" 70 odstotkov tistega, kar dejansko zmorejo. Največja moč slovenske reprezentance se skriva v izjemni raznovrstnosti, tako v napadu kot obrambi, ob tem pa ne gre prezreti tudi očitne "kemije", ki je prisotna med igralkami.

Slovenke so torej z odliko opravile svoj uvodni nastop na 38. evropskem prvenstvu za košarkarice, ki letos poteka v Valencii in Strasbourgu.

Belgijke bodo po nepričakovanem porazu v prvem krogu proti reprezentanci Bosne in Hercegovine gotovo še bolj motivirane, da se ob morebitni zmagi nad Slovenijo vrnejo v igro za osvojitev prvega mesta v predtekmovalni skupini C. Naše košarkarice na drugi strani pa bodo iskale pot do poravnave starih računov izpred dveh let, ko so v Beogradu kljub visokemu vodstvu z 18 točkami razlike v nekem trenutku na koncu morale priznati moč tekmicam. "Verjamem, da bo taista Belgija, ki je izgubila z Bosno in Hercegovino, naredila vse, da nas premaga. Moramo biti pripravljene na to, da igramo našo igro in da pokažemo veliko željo ter se jim tako oddolžimo za poraz, ki se nam je pripetil na zadnjem evropskem prvenstvu," pred pomembnim obračunom z Belgijkami pravi branilka Teja Oblak.

Tudi Aleksandra Krošelj, ki je na tekmi s Turčijo opravila velik posel v obrambi, meni, da so slovenske možnosti za zmago nad Belgijo povsem realne. "Z Belgijo imamo nekaj neporavnanih računov izpred dveh let in verjamem, da bomo vse pokazale jezo in željo, da se jim na tem srečanju oddolžimo za tisti nesrečen poraz. Te tekme se že res veselim. Držati se moramo naših dogovorov, vemo, da za obe ekipi šteje le zmaga, tako da nas zagotovo čaka dobra tekma."