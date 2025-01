Po večeru rekordov sedaj popolna mobilizacija na Valencio

Košarkarji ljubljanske Cedevite Olimpije so v obračunu 18. kroga rednega dela Lige ABA z rezultatom 114:72 premagali Mornar-Barsko zlato in se vrnili na zmagovalne tirnice. To je bil poseben večer rekordov v Stožicah. Zmaji so sicer že povsem osredotočeni na pomemben obračun v Evropskem pokalu, saj v torek v slovensko prestolnico prihaja vodilna Valencia. Ljubljančani lovijo celo neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Cedevita Olimpija se je po 14 dneh gostovanj na domači parket vrnila z zmago. Ljubljančani so na dvoboju 18. kroga rednega dela Lige ABA premagali Mornar-Barsko zlato z rezultatom 114:72 in tako zabeležili peto zaporedno zmago v tekmovanju. Četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića se je po sredinem porazu v Bourgu vrnila na zmagovalne tirnice, za slovenske prvake pa je to 16. zmaga na zadnjih 19 tekmah v treh tekmovanjih.

"Pred tekmo sem se bal, da ne bomo imeli resnega pristopa, a imeli smo ga. Od prve do zadnje minute smo bili osredotočeni. Fantje so k tekmi pristopili čvrsto, močno, in kmalu razrešili vprašanje zmagovalca. Na koncu so tudi igralci s klopi prišli do priložnosti in odigrali kakovostno, tako v napadu kot obrambi. Pojavila se je težava pri bolečinah v mečni mišici pri Andriji Stipanoviću, zato je igral malo. V ponedeljek ga čaka pregled z magnetno resonanco, da vidimo, kako resna je poškodba, morda pa bo vse v redu," je bil za uradno klubsko spletno stran izčrpen Črnogorec na klopi Olimpije.

Statistika tekme Cedevita Olimpija - Mornar FOTO: Sofascore.com icon-expand

Pred Cedevito Olimpijo je v torek zelo pomembna tekma v EuroCupu. V Stožicah se nam obeta pravi košarkarski spektakel, saj bodo Ljubljančani v okviru 17. kroga rednega dela gostili Valencio Basket in skušali zabeležiti pomembno zmago v boju za končnico in obenem drugo mesto na lestvici skupine B. Dvorana se, kot poročajo iz kluba, lepo polni že kar nekaj časa ...

"Nismo podcenjevali naših tekmecev, od prve do zadnje minute smo igrali na vso moč. Zavedamo se, da nas v torek čaka morda najpomembnejša tekma sezone proti verjetno najmočnejšemu tekmecu v sezoni. Za nami je dobra tekma, zdaj pa se bomo osredotočili na obračun z Valencio," že gleda naprej Rok Radović.

Jaka Blažič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Večer rekordov v Stožicah

V največji dvorani pri nas je bil to večer kapetana Jake Blažiča, ki sicer ni blestel po številu doseženih točk, je pa postavil dva osebna mejnika. V drugi četrtini je postal igralec z največjim številom zadetih prostih metov v zgodovini, v tretji pa se je povzpel na drugo mesto na večni lestvici strelcev. Omeniti velja tudi, da so Ljubljančani s 114 točkami presegli vse strelske dosežke vseh moštev to sezono v regionalnem tekmovanju.

