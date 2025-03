Po Victorju Wembanyami so krvni strdek odkrili tudi pri Damianu Lillardu

Damian Lillard je po poročanju ESPN-ovega novinarja Shamsa Charanie utrpel krvni strdek v desni mečni mišici. Globoko vensko trombozo, ki je bila diagnosticirana francoskemu centru Victorju Wembanyami in zdaj tudi organizatorju igre Milwaukeeja običajno zdravijo z zdravili za redčenje krvi, zaradi česar športniki nato ne morejo sodelovati v kontaktnem športu, kot je košarka. V primeru udarca, praske ali odrgnine bi namreč prišlo do povečane krvavitve.

"Zdaj je naša prioriteta zdravje Damiana Lillarda. Podpirali ga bomo, ko bo tedensko podvržen strogim zdravniškim pregledom in želimo, da bo njegov povratek na igrišče varen. Zdravniki predvidevajo, da se kaj takega pri njemu ne bo ponovilo in zelo smo hvaležni, da so pravočasno odkrili krvni strdek, kar bo vsekakor pomagali pri čim hitrejši rehabilitaciji," je po novici izjavil športni direktor Bucksov Jon Horst.