Trener Carlisle bo Dončiča 'vrgel v vodo', poznavalci ga uvrščajo v 'top 5'

Za Luko Dončićem je zadnja pripravljalna tekma v vrstah Dallas Mavericks pred prvim obračunom rednega dela sezone v ligi NBA. Trener Rick Carlisle je po novi vzpodbudni predstavi in porazu s Charlotte Hornets (118:123) o Ljubljančanu povedal, da mu ne bo lahko, ker ga bo zaradi kratkih priprav potrebno kar "vreči v vodo". Agencija AFP ga je sicer uvrstila v izbrano družbo.

Dončić (z žogo) v dvoboju z Marvinom Williamsom na petkovi tekmi v Dallasu. FOTO: AP

Mislim, da je izvrsten, človek! Mislim, da bo le še boljši. Tako izvrstno košarkarsko razmišljanje ima. Njegov IQ je zelo visok za tako mladega igralca. Želi podajati, a menim, da je tudi odličen strelec. S tako velikim telesom lahko pride na svoje položaje in ustvarja napad ter tudi vključuje druge igralce. Tako naprednih ni veliko 19-letnikov. Veliko 19-letnikov želi zgolj zadevati in veliko preigravati. A jasno je, da je zdaj že nekaj let profesionalec, zato ve, kako je potrebno igrati. —DeAndre Jordan, center Dallasa

V dvorani American Airlines Center je ekipa Dallas Mavericks pred 18.745 gledalci izgubila zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom rednega dela sezone lige NBA. Trener Rick Carlisleni mogel biti zadovoljen z razpletom obračuna s Charlotte Hornets, so pa gledalce večkrat dvignili na noge novinec Luka Dončić, center DeAndre Jordanin organizator igre Dennis Smith jr., ki so pokazali, da se Teksašanom za prihodnost ne gre bati. "Člani začetne peterke so vso noč dosegali dobre številke, kar je bilo pozitivno. Malce smo stagnirali v napadu, nato smo imeli nekaj obdobij, v katerih se nismo dobro branili, a bile so pozitivne reči,"je trenerja Carlisla po tekmi citirala uradna spletna stran kluba. Vrgli ga bodo v vodo

"Moramo biti previdni, da ne bomo preveč pozitivni, ker smo spet dovolili met prek 50 odstotkov, oni pa so metali 58-odstotno za tri točke, kar je noro. To je izjemen odstotek v napadu in katastrofalen odstotek v obrambi, zato moramo na tem področju okrepiti nekatere reči."

Dončić je zbral 18 točk in tri ukradene žoge v 31 minutah na parketu, a mu s soigralci ni uspelo preprečiti drugega poraza na pripravah, v katerih so se Mavericks udarili s pekinškimi Ducks, dvakrat s Philadelphia 76ers na Kitajskem in nazadnje doma še s Charlotte Hornets. "Verjamem, da je bilo pomembno, da dobi (Dončić) veliko minut, vedel sem, da to potrebuje, glede na to, da ima na voljo le štiri tekme, da dobi občutek, kaj se godi na tekmi NBA,"dodaja Carlisle."Prva tekma je bila proti ekipi iz Pekinga, ki ni NBA-ekipa. Odigral je tri tekme NBA. Dobil je dobre izkušnje, a pred nekaj leti smo igrali osem ekshibicijskih tekem in bili en mesec na pripravah, zato ga bo potrebno kar vreči v vodo." AFP: Dončić med 'top 5' košarkarji, ki jih je treba spremljati

Dončića ne spremljajo le slovenski mediji. Francoska tiskovna agencija AFPje pred novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA izpostavila pet igralcev, na katere je treba biti v sezoni 2018/19 pozoren, in med njimi je seveda tudi slovenski košarkarski biser Dončić. AFPje za Dončića zapisala, da je bil visoki slovenski branilec izbran na najboljšega košarkarja zaključnega turnirja Evrolige, ki ga je Real Madrid na krilih Dončića osvojil junija. Zapisali so tudi, da je v Dallasu pristal po menjavi, na naboru ga je kot tretjega izbralo moštvo Atlante, ikona Mavericks Nemec Dirk Nowitzkipa verjame, da bo 19-letni Dončić dokazal, da ne pravijo zaman, da je izjemen v igri z žogo.

