Po zgodovinskem uspehu: 'Tako deluje prava ekipa, v težkih trenutkih si med seboj pomaga'

"Na tekmi z Ukrajino smo res delovale kot ekipa. Ko enim ni šlo, so potegnile druge, potem smo spet obrnile, to tekmo smo vse dobro odigrale. Tako deluje prava ekipa, si med seboj pomaga v težkih trenutkih. Mislim, da je danes res zmagala ekipa in sem ponosna na vse," je po tekmi razlagala ob Saši Planinšec najboljša igralka Slovenije na tem prvenstvu Iza Mlakar .

Tekma z Nemčijo je v prvi vrsti nagrada za izjemen trud mlade generacije, ki na tem prvenstvu navdušuje z borbenostjo. Dekletom sicer manjka konstante, a na tekmah s favoriziranimi Poljakinjami, Belgijkami in Italijankami so na trenutke pokazale, da se lahko dostojno kosajo tudi z najboljšimi reprezentancami. "Mislim, da še vedno lahko pokažemo več. In mislim, to danes, je bilo res ekipno delo, ampak še vedno mislim, da smo tehnično boljše sposobne oddelati tekmo," je priznala Mlakarjeva.

PREBERITE ŠE: Slovenke pokazale karakter in nadoknadile zaostanek z 1:2 za pot v osmino finala EP!

"Te zmage sem zelo vesela. Cela ekipa je do konca verjela v zmago in na koncu smo si jo priborile. Tekma je bila zelo težka, igra nam ni stekla po naših pričakovanjih, ampak iz niza v niz smo vztrajale ter verjele vase in uspelo nam je,"je razložila podajalka Sara Najdič.