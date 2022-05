Po zmagi Dallasa skok v zgodovino: nobena ekipa še ni nadoknadila 0:3

"Moramo ostati enotni. Težko bo, tega se zavedamo, toda moramo ostati enotni," je po zmagi v Dallasu, s katero so Mavsi zaostanek v seriji znižali na 1:3, poudaril slovenski košarkarski virtuoz, ki je bil vnovič izbran v najboljšo peterko lige. "Naša obramba je bila izjemna. Tako moramo igrati. Ko igramo tako, smo nevarna ekipa," je dodal 23-letni Ljubljančan, ki se je ustavil pri 30 točkah, 14 skokih in devetih podajah v 38 minutah igre. Le trem od 146 ekip je ob zaostanku z 0:3 uspelo sploh izsiliti odločilno sedmo tekmo. "O tem moramo razmišljati, kot bi imeli štiri sedme tekme. Ali zmagaš ali greš domov," je po zmagi pojasnjeval Dallasov organizator igre Jalen Brunson, ki se je tokrat ustavil pri 15 točkah, petih skokih in prav toliko podajah. Kot je pojasnil eden ključnih mož Mavsov to sezono, je bilo pomembno, da so košarkarji Dallasa – poleg sijajnega meta za tri točke (20/43) – odlično prodirali v raketo. "Vse leto govorimo o tem, da se zgodijo dobre stvari, ko nam uspe priti v raketo," je po tekmi za TNT razlagal Brunson. "Pa naj gre za koše ali za podaje navzven, dobre stvari se dogajajo, če nam uspe priti v raketo. To moramo več uporabljati," je dodal Brunson.