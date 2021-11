Po zmagi Heliosa poraz Rogaške v ligi Aba 2

V košarkarski ligi Aba 2 so te dni na sporedu tekme 3. in 4. kroga. Helios Suns so na turnirju v Osijeku premagali Lovćen 1947 s 94:80. V četrtek jih čaka še obračun s Sutjesko ob 21.00. V torek je igrala tudi Rogaška in izgubila proti Vojvodini s 70:81. V četrtek ob 18.00 bo igrala še s Širokim.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Helios, ki je na turnir prišel s po eno zmago (proti Sparsu) in porazom (Podgorica), je tokrat prevladoval praktično vso tekmo, zaostajal je le pri 1:2, sicer je dobil vse četrtine, levji delež pa je naredil v drugem polčasu. Največjo prednost si je priigral malce pred koncem tekme, ko je vodil za 19 točk. Leon Šantelj je bil prvo ime tekme z 28 točkami in 12 skoki (Helios je sicer skok dobil s 43:25) ter indeksom 37, Blaž Mahkovic je za zmagovalce dodal 20 točk. Elijah Clarance je pri Lovćenu zbral 15 točk in 12 podaj. Rogaška, ki je po zmagi proti MZT Skopju in porazu proti Sutjeski še drugič ostala praznih rok, je držala korak s tekmeci do sredine tretje četrtine, nato pa si je Vojvodina do konca tega dela igre priigrala 11 točk prednosti, te pa ni več izpustila iz rok. Slatinčani so najbližje prišli še na –6. Najbolj razpoložen pri Rogaški je bil Petar Vujačić z 20 točkami, pri tekmecih je Nikola Gaćeša prednjačil s 23 točkami. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke