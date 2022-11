Po zmagoslavju na Poljskem zdaj na 'jedilniku' Turkinje

Tekma proti vodilni Turčiji se bo začela ob 16. uri po slovenskem času. Z obračunom v Mersinu bodo Slovenke, ki na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) zasedajo 19. mesto, zaključile drugi kvalifikacijski cikel, znova pa se bodo zbrale februarja, ko jih čakata še domači tekmi proti Albaniji (9. februar) in Poljski (12. februar). Tokratni obračun bo za turško izbrano vrsto izjemno pomemben, saj Turkinje za razliko od Slovenk, ki so na prvenstvo kot gostiteljice že uvrščene, še lovijo vozovnico EuroBasketa. Do sedaj sta reprezentanci odigrali deset medsebojnih dvobojev, vsaka pa se je zmage veselila petkrat. V zadnjem obdobju so bile uspešnejše Slovenke, ki so dobile štiri od petih tekem.

Klonile so prav na zadnjem merjenju moči pred letom dni v Ljubljani, ko so bile turške košarkarice boljše z 78:62. "Poleg zmage me veseli, kako smo v drugem polčasu reagirale na slabo drugo četrtino. Ohranile smo zbranost in zanesljivo prišle do zmage. Lepo je videti tudi igralke, ki so prišle s klopi, da imajo žar, da se borijo za vsako žogo in da so dodatna vrednost tej ekipi. Upam, da bodo tako nadaljevale. Ta tekma je brez dvoma nov korak v pravo smer," pravi kapetanka Teja Oblak, ki je odlično vodila ekipo in tudi pridno zadevala v napadu. "Izpolnili smo cilj, ki ni bil samo zmaga, ampak tudi grajenje zmagovite miselnosti. Ponosna sem, da smo v izenačeni končnici zanesljivo prišli do zmage. V igri je bilo sicer veliko padcev in vzponov, ampak mislim, da smo imele tekmo vseskozi pod nadzorom in da smo zasluženo prišle do zmage. V nedeljo nas čaka še obračun s Turčijo, ki se ji želimo oddolžiti za poraz v Ljubljani. Dale bomo vse od sebe za novo zmago," je za spletno stran KZS dejala Zala Friškovec.