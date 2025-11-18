Svetli način
Košarka

Po Zvezdi prihaja najslabše moštvo v Evropskem pokalu: 'Ostati moramo skromni'

Ljubljana, 18. 11. 2025 15.10

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Ljubljanska Cedevite Olimpije bo v sredo odigrala še četrto zaporedno domačo tekmo. Na obračunu osmega kroga rednega dela Evropskega pokala bodo zmaji v Stožicah gostili Veolio Towers Hamburg. Olimpija je v ponedeljek zabeležila enajsto zmago na štirinajstih tekmah v sezoni 2025/26. V lepo polnih Stožicah je padla vodilna ekipa Evrolige Crvena zvezda, kar je odlična napoved za obračun z Nemci.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je še četrta domača tekma v nizu. Ljubljančani bodo skušali zabeležiti šesto zmago v Evropskem pokalu, obračun s Hamburgom pa bo tudi zadnji v tem tekmovanju pred tekmovalnim premorom, ki ga konec novembra prinašajo reprezentančne akcije.

Jaka Blažič
Jaka Blažič FOTO: Aljoša Kravanja

V Ljubljano na obračun osmega kroga rednega dela Evropskega pokala prihaja Hamburg, ki je po sedmih odigranih tekmah še brez zmage. Kljub temu je še vedno svež spomin na zadnji medsebojni obračun med tema dvema ekipama v minuli sezoni – v začetku februarja je semafor v Hamburgu kazal 80:62 v korist domače ekipe. Moštvi sta se od leta 2023 med seboj pomerili štirikrat, izkupiček zmag pa je med obema ekipama enakomerno razdeljen.

Preberi še Zvezdina pritožba ni uspela: koš je bil za dve točki

Cedevita Olimpija bo v sredo v Stožicah lovila tudi delček zgodovine. Ljubljanski klub je imel v tekmovanjih pod okriljem organizacije Euroleague Basketball po osmih krogih nazadnje izkupiček šestih zmag in dveh porazov v sezoni 2002/03, ko je v elitni Evroligi še nastopal pod imenom Union Olimpija. V tem tisočletju je zmajem po osmih krogih to uspelo le še v sezoni 2000/01, prav tako v Evroligi. 

V sezoni 1998/99 so imeli Ljubljančani po osmih krogih Fibine Evrolige na svojem računu prav tako dva poraza, najboljši začetek Zmajev v samostojni Sloveniji pa sega v sezono 1993/94, v kateri so Ljubljančani na prvih osmih tekmah Pokala evropskih prvakov zmagali sedemkrat. 

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

"Po tekmi regionalne lige proti Crveni zvezdi imamo za regeneracijo in pripravo na obračun s Hamburgom zelo malo časa. V dvoboj moramo vstopiti motivirani. Hamburg je atletsko izredno močna ekipa, z vsakim nasprotnikom v tej sezoni so bili v igri za zmago praktično do konca tekme. V zadnjem obdobju je njihov igralski kader doživel nekaj sprememb, v Stožice pa naši tekmeci prihajajo spočiti, saj je bilo v nemškem državnem prvenstvu zanje prosti krog. Na to moramo biti pripravljeni," je pred obračunom z nemškim kolektivom za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Zvezdan Mitrović

"Ostati moramo pozorni in motivirani, v sredo je namreč pred nami nova pomembna tekma v EuroCupu. K nam prihaja Hamburg, spodrsljaja pa si na domačem parketu ne smemo privoščiti," je pred sredino tekmo v Stožicah povedal kapetan članske zasedbe Cedevite Olimpije Jaka Blažič

Preberi še Cedevita Olimpija porazila Crveno zvezdo, ki se je pritožila za sojenje

"Zagotovo nas v sredo v Stožicah čaka izredno pomembna tekma. Po zmagi nad Crveno zvezdo moramo ostati skromni, a vseeno samozavestni, igrati igro, ki jo kažemo v zadnjem času, in graditi na kemiji, ki jo kažemo na igrišču. Uživamo drug z drugim in to moramo nadaljevati. Hamburg je v igralskem kadru napravil nekaj sprememb, nova energija, ki pride v ekipo, je vedno lahko zelo nevarna. V Stožice bodo naši tekmeci prišli brez pritiska, z željo, da zabeležijo prvo zmago v sezoni. Mi moramo to preprečiti," pa pred četrto zaporedno domačo tekmo povedal Aleksej Nikolić.

košarka cedevita olimpija evropski pokal hamburg
