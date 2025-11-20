Je Anthony Davis že bivši?

Mark Cuban je ob prodaji večinskega deleža v franšizi Dallas Mavericks javno naznanil, da naj bi še vedno odločal o vsem, povezanem s sestavo moštva. Nova lastniška skupina na čelu s predstavnikom Patrickom Dumontom je njegove trditve hitro zanikala in prevzela vajeti nad moštvom, ki mu je poveljeval eden od najboljših igralcev na svetu Luka Dončić.
Slovenec jih je popeljal do velikega finala leta 2024, manj kot leto dni pozneje pa je moral spakirati kovčke, z obraza obrisati solze žalosti in odpotovati v sončni Los Angeles. Svojega nekdanjega doma ne bo nikoli pozabil, kljub temu pa blesti v dresu Lakersov. S svojo fizično pripravljenostjo in izjemnimi predstavami v novi sezoni je vse trditve Nica Harrisona o njegovi nezrelosti in nepripravljenosti, da vodi moštvo do velikih uspehov, postavil na laž. Lakersi z 11 zmagami na 15 tekmah trenutno zasedajo četrto mesto na zahodu, ki bi jih ob koncu rednega dela sezone popeljalo neposredno v končnico, Harrison pa se je zaradi izjemno slabih predstav Dallasa in jeze navijačev moral pred malo več kot tednom dni zglasiti na zavodu za zaposlovanje.
To odločitev je skupaj z lastniki sprejel njegov nekdanji nadrejeni Dumont, pred veliko odločitvijo pa naj bi v njegovo uho šepetal Cuban. "Mark je že pred odhodom Harrisona poskušal izvesti puč," naj bi neimenovan vir v klubu potrdil ESPN-ovemu novinarju Timu McMahonu. "Nico je lastnikom rekel, da se ne želi več ukvarjati z Markom," je o razlogih za začasno prekinitev sodelovanja lastnikov s Cubanom dodal vir. Nekdanji lastnik je od samega začetka trdil, da se ni strinjal z odhodom Dončića, kar je sprva načelo njegov odnos z novimi lastniki. A čas je očitno zacelil vse rane in omilil vse zamere.
MacMahon poroča, da naj bi bil zdaj Cuban del Dumontovega "košarkarskega odbora" skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom in pomočnikoma športnega direktorja Michaelom Finleyjem in Mattom Riccardijem. "Svetovalec je, ni odločevalec. Ima pa svoje mesto za mizo," je trenutni položaj Cubana v franšizi opisal MacMahonov vir. Po McMahonovem poročanju naj bi Mavericksi zdaj resno razmišljali o tem, da bi Anthonyja Davisa poslali v drugo moštvo in se osredotočili na to, da zgradijo moštvo okoli novinca in velikega upa Cooperja Flagga. A to trditev je zdaj Cuban novinarju The Athletica Joeju Vardonu zavrnil z besedami: "Ne bomo ga zamenjali. Želimo zmagati."
