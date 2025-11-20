Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Je Anthony Davis že bivši?

Dallas, 20. 11. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
8

Dallas Mavericks od šokantnega odhoda Luke Dončića ne blestijo. Ravno nasprotno, na lestvici zahodne konference trenutno zasedajo 13. mesto z zgolj štirimi zmagami na 16 tekmah. Prvi zvezdnik Kyrie Irving je kmalu po odhodu Slovenca poškodoval koleno in še vedno ni na voljo nesrečnemu trenerju Jasonu Kiddu, znova pa je poškodovan Anthony Davis, ki je po zapovedi nekdanjega športnega direktorja Mavsov Nica Harrisona zamenjal Dončića. Mnogi so po odhodu Harrisona napovedovali tudi odhod Davisa, manjšinski lastnik teksaškega moštva pa je zdaj govorice zatrl v kali.

Mark Cuban je ob prodaji večinskega deleža v franšizi Dallas Mavericks javno naznanil, da naj bi še vedno odločal o vsem, povezanem s sestavo moštva. Nova lastniška skupina na čelu s predstavnikom Patrickom Dumontom je njegove trditve hitro zanikala in prevzela vajeti nad moštvom, ki mu je poveljeval eden od najboljših igralcev na svetu Luka Dončić.

Mark Cuban in Luka Dončić
Mark Cuban in Luka Dončić FOTO: AP

Slovenec jih je popeljal do velikega finala leta 2024, manj kot leto dni pozneje pa je moral spakirati kovčke, z obraza obrisati solze žalosti in odpotovati v sončni Los Angeles. Svojega nekdanjega doma ne bo nikoli pozabil, kljub temu pa blesti v dresu Lakersov. S svojo fizično pripravljenostjo in izjemnimi predstavami v novi sezoni je vse trditve Nica Harrisona o njegovi nezrelosti in nepripravljenosti, da vodi moštvo do velikih uspehov, postavil na laž. Lakersi z 11 zmagami na 15 tekmah trenutno zasedajo četrto mesto na zahodu, ki bi jih ob koncu rednega dela sezone popeljalo neposredno v končnico, Harrison pa se je zaradi izjemno slabih predstav Dallasa in jeze navijačev moral pred malo več kot tednom dni zglasiti na zavodu za zaposlovanje.

Preberi še Luka je potrdil, da ne želi biti Austinov prijatelj: Tega ne bom dovolil

To odločitev je skupaj z lastniki sprejel njegov nekdanji nadrejeni Dumont, pred veliko odločitvijo pa naj bi v njegovo uho šepetal Cuban. "Mark je že pred odhodom Harrisona poskušal izvesti puč," naj bi neimenovan vir v klubu potrdil ESPN-ovemu novinarju Timu McMahonu. "Nico je lastnikom rekel, da se ne želi več ukvarjati z Markom," je o razlogih za začasno prekinitev sodelovanja lastnikov s Cubanom dodal vir. Nekdanji lastnik je od samega začetka trdil, da se ni strinjal z odhodom Dončića, kar je sprva načelo njegov odnos z novimi lastniki. A čas je očitno zacelil vse rane in omilil vse zamere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

MacMahon poroča, da naj bi bil zdaj Cuban del Dumontovega "košarkarskega odbora" skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom in pomočnikoma športnega direktorja Michaelom Finleyjem in Mattom Riccardijem. "Svetovalec je, ni odločevalec. Ima pa svoje mesto za mizo," je trenutni položaj Cubana v franšizi opisal MacMahonov vir. Po McMahonovem poročanju naj bi Mavericksi zdaj resno razmišljali o tem, da bi Anthonyja Davisa poslali v drugo moštvo in se osredotočili na to, da zgradijo moštvo okoli novinca in velikega upa Cooperja Flagga. A to trditev je zdaj Cuban novinarju The Athletica Joeju Vardonu zavrnil z besedami: "Ne bomo ga zamenjali. Želimo zmagati."

mark cuban dallas mavericks los angeles lakers luka dončić nba
Naslednji članek

'Ni se lahko vrniti dva dneva po težki tekmi z Zvezdo. Mi smo se'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
20. 11. 2025 15.48
+0
Če bi prišel nazaj v LA bi bila pa to res bomba in Lakersi glavni favoriti za naslov
ODGOVORI
1 1
sseebbaa
20. 11. 2025 15.46
pa kdo bere vse te zdrahe tam čez lužo
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 15.20
+1
Hmmm. Davisa za male pare nazaj v LA. 😂
ODGOVORI
2 1
ŠeVednoPlešem
20. 11. 2025 15.17
+5
Nepomembna ekipa in nepomemben košarkar. Ne vem škoda izgubljati besed in ugibati, ampak za Luko Dončića in Los Angeles Lakers se ta prestopna saga ni mogla končati bolje. Če bi verjel v teorije zarot, bi tako čez palec sklepal, da je šlo za podtalno operacijo komisarja lige NBA za zvišanje gledanosti in povečevanje priljubljenosti košarke globalno gledano ... Davis je znan poznavalcem, Dončić je globalna zvezda, ki presega meje Slovenije in ZDA ... Pač spremljajo ga po celem svetu, kar je dobro za Dončića je dobro za navijače in za poslovne izide "guvernerjev" ...Pač Dallas je pomemben lokalno v Teksasu, pa še to ima konkurenco v San Antoniu in Houstonu, medtem ko so Lakers globalna znamka, zato po slovesu LeBrona pritiče, da imajo globalnega naslednika. Če ne bo poškodb bo Luka še vsaj 14 let igral košarko ...
ODGOVORI
5 0
asdr
20. 11. 2025 15.14
+3
Bravo Luka, super si! Naš Lukec. Radi te imamo. Navijamo zate pod alpami. Ni nas malo. Cca 2 mio. Prevzeti vodilno vlogo v klubu kot je LA s tako suverenostjo tako hitro. Kar je dobro, nej slabu. Kapo dol !!! Luka Magic! Fenomenalen je, ponos Slovenije in trn v peti sitnim Slovencem. Samo tako naprej Luka, ni lepšega kot gledati obupane Slovence, katerim največji dosežek v življenju so neumni komentarji in biti kavč strokovnjak. S teboj smo !!!
ODGOVORI
4 1
asdr
20. 11. 2025 15.11
+3
Evo ga. Oseba ima 120 mio. Preveč je tole Luka. Rajši se vrni v blok in se.umiri. Moj nasvet. Bravo Luka...Bravo za drugi otrok. V Slovenija pri teh letih samo sanjajo lahko o tem. Ni denar. Ni stanovanj. Folk za bus nima. Hehe. Simpatični so. Ponosna starša. Luka. To pa je pravi zadetek v polno !!! Čestitke mladima staršema !!! 🌺🌺🌺🌺👏. Kako lepo, čestitke in vse lepo družinici !!! Je pa Luka dobil še par pik pri meni, ker nista zadeve obeŝala na veliki zvon in vsakih pet minut objavljala število brcik in instagramala otroške sobice ter pocukranih nosečniških fotk !!! Vse dobro mladi družinici. V bistvu je to le formalno, saj sta par že 12 let. Bodita srečna !!! Da bo zveza tako uspešna,, kot je njegova poklicna pot. Je pa res izjemen tudi tukaj. Da ima eno dekle toliko let !!! Pravijo, da vesolje poskrbi, da vsaj enkrat v življenju naletiš na svojo sorodno dušo, na osebo, ki ti je usojena. Luka je kot kaže nanjo naletel že v mladih letih, ter zbral dovolj poguma, da je osvojil njeno srce !!! Pohvalno in prečudovito. Naj uživata v tej ljubezni, ki si jo delita med seboj. Vsem ostalim, ki ste tu, pa želim, da zberete dovolj poguma, ko jo končno najdete. Morda boste potem razmišljali drugače kot trenutno razmišljate. Še enkrat...čestitke obema, veliko sreče in čim manj branja negativnih komentarjev zavidnih in zakompleksanih ljudi !!! Ne ozirajta se na nikogar in predvsem bodita srečna ❤️.
ODGOVORI
6 3
Prototip
20. 11. 2025 15.04
+2
Zdaj naj jim gre pa Nico špilat,namest Davisa,,,
ODGOVORI
4 2
ptuj.si
20. 11. 2025 15.29
+2
Obrambo, ne?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363