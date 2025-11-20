Je Anthony Davis že bivši?

Dallas Mavericks od šokantnega odhoda Luke Dončića ne blestijo. Ravno nasprotno, na lestvici zahodne konference trenutno zasedajo 13. mesto z zgolj štirimi zmagami na 16 tekmah. Prvi zvezdnik Kyrie Irving je kmalu po odhodu Slovenca poškodoval koleno in še vedno ni na voljo nesrečnemu trenerju Jasonu Kiddu, znova pa je poškodovan Anthony Davis, ki je po zapovedi nekdanjega športnega direktorja Mavsov Nica Harrisona zamenjal Dončića. Mnogi so po odhodu Harrisona napovedovali tudi odhod Davisa, manjšinski lastnik teksaškega moštva pa je zdaj govorice zatrl v kali.

Mark Cuban je ob prodaji večinskega deleža v franšizi Dallas Mavericks javno naznanil, da naj bi še vedno odločal o vsem, povezanem s sestavo moštva. Nova lastniška skupina na čelu s predstavnikom Patrickom Dumontom je njegove trditve hitro zanikala in prevzela vajeti nad moštvom, ki mu je poveljeval eden od najboljših igralcev na svetu Luka Dončić.

Mark Cuban in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Slovenec jih je popeljal do velikega finala leta 2024, manj kot leto dni pozneje pa je moral spakirati kovčke, z obraza obrisati solze žalosti in odpotovati v sončni Los Angeles. Svojega nekdanjega doma ne bo nikoli pozabil, kljub temu pa blesti v dresu Lakersov. S svojo fizično pripravljenostjo in izjemnimi predstavami v novi sezoni je vse trditve Nica Harrisona o njegovi nezrelosti in nepripravljenosti, da vodi moštvo do velikih uspehov, postavil na laž. Lakersi z 11 zmagami na 15 tekmah trenutno zasedajo četrto mesto na zahodu, ki bi jih ob koncu rednega dela sezone popeljalo neposredno v končnico, Harrison pa se je zaradi izjemno slabih predstav Dallasa in jeze navijačev moral pred malo več kot tednom dni zglasiti na zavodu za zaposlovanje.

To odločitev je skupaj z lastniki sprejel njegov nekdanji nadrejeni Dumont, pred veliko odločitvijo pa naj bi v njegovo uho šepetal Cuban. "Mark je že pred odhodom Harrisona poskušal izvesti puč," naj bi neimenovan vir v klubu potrdil ESPN-ovemu novinarju Timu McMahonu. "Nico je lastnikom rekel, da se ne želi več ukvarjati z Markom," je o razlogih za začasno prekinitev sodelovanja lastnikov s Cubanom dodal vir. Nekdanji lastnik je od samega začetka trdil, da se ni strinjal z odhodom Dončića, kar je sprva načelo njegov odnos z novimi lastniki. A čas je očitno zacelil vse rane in omilil vse zamere.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči