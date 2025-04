Dončić in Jokić v jugoslovanski ekipi? Žal ne, le prvoaprilska šala

Poročali smo, da naj bi za obe ekipi nastopili najboljši igralci. Pri ZDA smo omenjali tiste košarkarje, ki so nastopili na olimpijskih igrah v Parizu in osvojili zlato medaljo. To so Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, Derrick White, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Anthony Davis, Anthony Edwards in Devin Booker. V namišljeni reprezentanci Jugoslavije naj bi nastopila Slovenca Luka Dončić in Klemen Prepelič, poleg njiju pa tudi Nikola Jokić, Bojan Bogdanović, Bogdan Bogdanović, Ivica Zubac, Nikola Vučević, Jusuf Nurkić, Dario Šarić, Mario Hezonja, Džanan Musa in Vasilije Micić.