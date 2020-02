Pod obroče se marca vrača Stephen Curry

Bojevniki, šestkratni prvaki lige NBA v letih 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 in 2018, so se morali soočiti tudi z odhodom Kevina Duranta in dolgotrajno poškodbo zvezdnika Klaya Thompsona, tako da so ta čas povsem na repu zahodne konference z le 12 zmagami ob 46 porazih.

Kerr pa je vseeno danes poskrbel za dobro novico, saj naj bi se Curry predvidoma vrnil na nedeljski tekmi. "Vsaj upamo, da bo tako. Še enkrat ga bomo sicer pregledali v soboto, če je res vse v redu, in se šele nato dokončno odločili. Pred 1. marcem se zagotovo ne bo vrnil, a vem, da ima tudi on v mislih ta datum," je še dejal Kerr.

Novica, da se Curry vrača pod koše, pa ni le dobra za bojevnike, temveč tudi za ameriško reprezentanco, saj je zvezdnik Golden Stata odločen, da se uvrsti v ekipo ZDA za poletne olimpijske igre v Tokiu.