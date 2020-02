Pod strop dvorane romala številka Gianne Bryant

"Moja Gigi. Ljubim te. Pogrešam te. Učila si nas, da dejanje prijaznosti in naklonjenosti nikoli ni odveč. Mama je in vedno bo ponosna nate," je na Instagramu zapisala Vanessa Bryant. Gianna Bryant, za katero so mnogi govorili, da ima do košarke podoben odnos kot njen oče Kobe, je na hrbtu nosila številko dve.