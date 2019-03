Podaja za zgodovino NCAA: zdelo se je, da je že vse izgubljeno ...

Konjeniki iz Virginie so v lanski sezoni razočarali svoje navijače s porazom v prvem krogu proti 16. nosilcem, študentom Maryland-Baltimore Countyja, tokrat pa so zakrpali stare rane z dramatično zmago nad Purduejem in se prvič po letu 1984 uvrstili na zaključni turnir najboljših štirih ekip.

Četrtfinalna tekma v Louisvillu se bo v zgodovino "March Madnessa" vpisala kot ena najbolj dramatičnih vseh časov. Virginia je še 17 sekund pred koncem zaostajala s 67:70, klop Purdueja pa je s trenerjem Mattom Painterjem svojim košarkarjem naročila, da naj storijo osebno napako. Ty Jeromeje zadel prvi prosti met in drugega namenoma zgrešil, Mamadi Diakitepa je dobil skok za izenačujoči napad. Žoga se je odbila globoko na nasprotno polovico in čas se je iztekal, ko si je Kihei Clark "izmislil" neverjetno podajo do Diakiteja s polovice igrišča, Gvinejec pa je žogo hipoma poslal skozi obroč tik pred piskom sirene.

Edwards zadeval kot za stavo

Virginia je tekmo na koncu tudi dobila v podaljšku, tako da Purdueju ni pomagal niti izjemni ostrostrelec Carsen Edwards, ki je zadel kar deset metov z razdalje in z 28 trojkami postavil nov turnirski rekord NCAA. Postal je prvi osvajalec nagrade za najboljšega košarkarja po Stephenu Curryju leta 2008, ki je nagrado prejel kljub temu, da je bil v ekipi poražencev. Dosegel je kar 42 točk priti ekipi, katere obramba naj bi bila najtrdnejša v študentski konkurenci, večkrat je zadel z ogromne razdalje, a popustil v podaljšku, ko eden ključnih metov ni našel cilja, izgubil pa je tudi žogo v enem od zadnjih napadov.

Obračun sta odločila koša Tya Jeromain De'Andreja Hunterja, Jerome se je na koncu ustavil pri 24 točkah in sedmih podajah, dobre tri minute pred koncem pa je dosegel pomemben prvi koš za svoje moštvo v podaljšku. Hunter, ki mu mnogi napovedujejo bogato kariero v NBA, se je po zadržanem rednem delu prebudil v podaljšku in s polaganjem 28 sekund pred koncem poskrbel za točko naskoka (76:75), ki sta ga v neulovljivo prednost nato v naslednjih napadih spremenila Kyle Guyin Clark s črte prostih metov, od koder kljub pritisku nista grešila.