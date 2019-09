Podaljšal z Atlanto: Carter gre v rekordno 22. sezono v ligi NBA

ZimzeleniVince Carter bo tako pri 42 letih poskrbel za nov rekord, saj pred njim še noben igralec ni igral v najmočnejši ligi na svetu 22 sezon. Ko pa bo stopil na parket še na prvi tekmi v koledarskem letu 2020, bo postavil še en mejnik. Postal bo prvi košarkar, ki bo v ligi NBA igral v štirih različnih desetletjih. Januarja 2020 pa bo dopolnil že 43 let. Z novo pogodbo in igranjem v novi sezoni se bo otresel družbe preostale četverice veteranov, ki so v NBAzdržali 21 let: Roberta Parisha, Kevina Garnetta, Kevina Willisa inDirka Nowitzkega. Med še aktivnimi igralci vNBA je Carter na prvem mestu po številu odigranih tekem, zbral jih je 1481. Na skupni lestvici ga to uvršča na peto mesto, ima jih 130 manj kot Parish in 79 manj kot Kareem Abdul-Jabbar na drugem mestu.

Carterja je leta 1998 na naboru izbral Toronto, naslednje leto je bil v dresu te ekipe že novinec leta. Med letoma 2000 in 2007 je osemkrat v nizu igral na tekmah zvezd. V karieri pa je njegovo povprečje 17,2 točke, 4,4 skoka in 3,2 podaje na tekmo.

V bogati karieri je igral za Atlanto, Toronto, New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis in Sacramento.