Podaljšali finalno serijo, a izgubili ključnega moža v boju za nov zlati prstan

Tekla je četrta minuta druge četrtine na peti finalni tekmi v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA med domačim Torontom in aktualnimi prvaki iz Oaklanda, ko je v prodoru proti košu eden ključnih mož ekipe Golden State v pohodu na svoj tretji zaporedni zlati prstan Kevin Durant začutil ostro bolečino v predelu Ahilove tetive.

Pred mesecem dni si je 30-letni Durant poškodoval isto (desno) nogo, a mu je klubska zdravniška služba prižgala zeleno luč za nastop na peti tekmi, ki je bila ob zaostanku z 1 : 3 v seriji za bojevnike odločilnega pomena. Z novim, četrtim porazom bi se namreč poslovili od možnosti za osvojitev skupno sedmega naslova prvaka lige NBA. "To je bila skupna odločitev, ki jo po tej poškodbi vsi močno obžalujemo. zdravniška služba je pred tekmo potrdila, da je Kevin (Durant, op. p.) pripravljen za boj, a nismo vedeli, da je njegova Ahilova tetiva že tako močno načeta. Če je treba nekoga kriviti za to nesrečno poškodbo, sem to jaz," se je s pepelom posul solzavi menedžer kluba iz Oaklanda Bob Myers.