Košarka

Podcenjevanje ali realna ocena? Razen Dončića Slovenci nimajo veliko za ponuditi

Riga, 10. 09. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
30

Košarkarji Slovenije bodo nocoj igrali v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi. Njihov tekmec bo Nemčija, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Nemški košarkarji, aktualni svetovni prvaki, so prepričani, da Slovenci nimajo možnosti, kajti razen enega najboljših na svetu Luke Dončića "nimajo veliko za ponuditi".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je Slovence praktično sam popeljal v četrtfinale, ob tem poudarjajo pri nemški tiskovni agenciji dpa. Z vidika Nemčije bo največji izziv predstavljal, kako ustaviti Dončića.

Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu
Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu FOTO: Sofascore.com

"Mislim pa, da imamo tudi mi veliko orožij, da lahko predstavljamo velik izziv za Slovenijo," je dejal pomočnik trenerja Alan Ibrahimagić, ki bo na tekmi v Rigi prevzel vodenje reprezentance od še vedno bolnega selektorja Alexa Mumbruja.

Preberi še V polfinalu se obeta vroč sosedski derbi med Grčijo in Turčijo

Svetovni prvaki so pred prvenstvom dobili obe pripravljalni prijateljski tekmi proti Slovencem. Zmagovalec obračuna se bo v petek v boju za mesto v finalu pomeril s Finsko ali Gruzijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pa kaj
10. 09. 2025 10.39
Ma vcasih je dovolj, da nekomu ne steče met..vceraj trojke 50%, jutri 15%..malo nervoze, podre se taktika in...papa zmaga.. je mogoče Nemce strah?
ODGOVORI
0 0
simc167
10. 09. 2025 10.39
Ni predaje, tudi 41 leta so bili favoriti pa vsi vemo kako se je končalo. Na veselje normalnih in zavednih slovencev in na žalost izdajalcev danes potomcev v sekti sds
ODGOVORI
0 0
U1665256761563
10. 09. 2025 10.39
Luki ne bo lahko. Nemci bodo skrbno pazili nanj. Bomo videli kaj in koliko bo lahko naredil. Upam samo, da se ne poškoduje. O ostali ekipi, da bi kaj sama naredila, nima smisla govorit, žal.
ODGOVORI
0 0
simc167
10. 09. 2025 10.36
+1
Gremo naši, rasturite te prepotentne nemce
ODGOVORI
1 0
bandit1
10. 09. 2025 10.31
Naši nimajo kaj ponuditi? kaj pa oni nemške igralce z blond lasmi in lepimi plavimi učkami, ki niso bili nikoli nemški? da ne napišem kaj drugega, ker ma bo zbrisal.
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
10. 09. 2025 10.27
+1
Kar je res, je res! Nemci imajo prav.
ODGOVORI
3 2
simc167
10. 09. 2025 10.37
Nazaj ma dob
ODGOVORI
0 0
Sushilover
10. 09. 2025 10.24
+5
Ma kako bi pasalo, da jih nabunkajo danes - pa četudi samo s piko prednosti. Prepotentni Nemci, kot vedno in povsod.
ODGOVORI
5 0
blef
10. 09. 2025 10.24
+2
Realna ocena, žal.
ODGOVORI
4 2
26040404
10. 09. 2025 10.23
-1
Zmaga Slovenije bi bilo zame največje presenečenje vseh prvenstev do sedaj...Realno.Poklopiti bi se moralo čisto vse.Od vrhunskega Dončiča,do izjemne predstave vseh in slabega dneva Nemcev...Bolj kot napad me skrbi obramba in to ,da Nemci vsem namečejo čez 100 pik...No ,tolk jih mi zagotovo ne bomo dali...Srečno našim...
ODGOVORI
1 2
Mambo
10. 09. 2025 10.22
+5
Že zaradi takega podcenjevanja bi si želel, da jih naši pošteno narukajo.
ODGOVORI
5 0
Bigbadjohn
10. 09. 2025 10.19
+6
Glavno, da se Luka ne poškoduje- cilji so izpolnjeni.
ODGOVORI
6 0
Samo navijač
10. 09. 2025 10.17
+3
Res je ampak se ne damo.
ODGOVORI
3 0
Kriss-slo
10. 09. 2025 10.14
-1
ze to da splph pomislimo da je mozna zmaga proti prvim favoritom in verjetnim evr prvakom je veliko..POLOVICO NASE REP NIMA STIKA Z RESNO KOSARKO OZ IGRAJO V 2. LIGASKIH KLUBIH IN SANSE ZA ZMAGO ,PROTI 1. FAVORITOM, SO..MAJHNE AMPAK SO
ODGOVORI
1 2
Rok Poteko
10. 09. 2025 10.15
+1
Nemore nas igralec po imenu Lo sam zmagati…
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
10. 09. 2025 10.09
+3
To je sicer res,pa kaj..?
ODGOVORI
4 1
Ledeni čaj
10. 09. 2025 10.08
-5
Zgubli bomo k veverce.
ODGOVORI
2 7
Puško v koruzo
10. 09. 2025 10.15
+1
Tako so leta 1941 naši vrli domobranci govorili in hitto leteli nemški vojski v objem. Tapravi Slovenci pa se niso predali.
ODGOVORI
5 4
Rock n rolling
10. 09. 2025 10.16
+6
Težka bo,vendar ni rečeno nič in nikjer,da ni možno priti do presenečenja💁‍♂️🇸🇮
ODGOVORI
6 0
26040404
10. 09. 2025 10.20
+2
puško v koruzo,ti že veš k si bil v prvih vrstah najbolj zagret...Revež,k še nisi prestavil v leto 2025,pa kakor kol je že blo...
ODGOVORI
2 0
U1665256761563
10. 09. 2025 10.40
Dej preboli že.
ODGOVORI
0 0
Rok Poteko
10. 09. 2025 10.05
+6
Dober dan Dončiča in Omiča nas ločita do polfinala…
ODGOVORI
6 0
Gernig
10. 09. 2025 10.07
+3
Lepše bi bilo če bi imela dober dan celotna ekipa:)
ODGOVORI
3 0
Kriss-slo
10. 09. 2025 10.12
+1
bo mogu bit pa se en ..ali nikolic ali muric
ODGOVORI
1 0
Rock n rolling
10. 09. 2025 10.17
+2
To je beseda,optimizem mora bit🙋‍♂️
ODGOVORI
2 0
U1665256761563
10. 09. 2025 10.40
:)))))
ODGOVORI
0 0
JokatPejt
10. 09. 2025 10.04
+2
Imajo kar prav… če se nemčiji ne zgodi katastrofa nas reši samo čudež
ODGOVORI
3 1
