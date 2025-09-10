Podcenjevanje ali realna ocena? Razen Dončića Slovenci nimajo veliko za ponuditi

Košarkarji Slovenije bodo nocoj igrali v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi. Njihov tekmec bo Nemčija, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Nemški košarkarji, aktualni svetovni prvaki, so prepričani, da Slovenci nimajo možnosti, kajti razen enega najboljših na svetu Luke Dončića "nimajo veliko za ponuditi".

Luka Dončić je Slovence praktično sam popeljal v četrtfinale, ob tem poudarjajo pri nemški tiskovni agenciji dpa. Z vidika Nemčije bo največji izziv predstavljal, kako ustaviti Dončića.

Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Mislim pa, da imamo tudi mi veliko orožij, da lahko predstavljamo velik izziv za Slovenijo," je dejal pomočnik trenerja Alan Ibrahimagić, ki bo na tekmi v Rigi prevzel vodenje reprezentance od še vedno bolnega selektorja Alexa Mumbruja.

Svetovni prvaki so pred prvenstvom dobili obe pripravljalni prijateljski tekmi proti Slovencem. Zmagovalec obračuna se bo v petek v boju za mesto v finalu pomeril s Finsko ali Gruzijo.