'Včasih na videz deluje, kot da je pojedel preveč krofov. Podcenjujemo ga'

Izjemne predstave Luke Dončića so postale tako vsakdanje, da 39 točk, 12 skokov in 10 podaj ni dovolj za pretirano veselje njegovih soigralcev. Po zmagi Dallasa proti San Antoniu je o Slovencu in njegovi novi odlični predstavi njegov trener Jason Kidd rekel zgolj: "To je številka 77. Tako dober je." Na dolgem seznamu Dončićevih občudovalcev je že nekaj časa tudi legendarni Gregg Popovich, ki je ob novem porazu svojega moštva spregovoril o enem najboljših košarkarjev v ligi.

OGLAS

Košarkarji Dallasa so bili po zmagi proti teksaškim tekmecem pravzaprav najbolj veseli daril, ki jih je za njih pripravil Božiček Luka Dončić. Vsi so prejeli električna kolesa, košarkarji San Antonia pa bolečo zaušnico.

"Nihče od nas nima odgovora na to, kako on vedno znova uniči vsako obrambno postavitev nasprotnikov. Mislim, da ga podcenjujemo kot atleta. Včasih na videz deluje, kot da je pojedel preveč krofov," je po novem porazu svojega moštva dejal eden najboljših trenerjev v zgodovini lige NBA.

Statistika Luke Dončića proti San Antoniu FOTO: Sofascore.com icon-expand

Gregg Popovich je je v svoji bogati trenerski karieri osvojil že pet naslovov prvaka lige NBA. Vodil je vrhunske košarkarje. Manu Ginobili, Tony Parker in zdaj Victor Wembanyama niso Američani, kljub temu pa so blesteli pod njegovo taktirko. Jasno je, da pri košarki ne pozna meja, sodeč po besedah, s katerimi je po tekmi opisoval Dončića, pa lahko sklepamo, da je velik občudovalec Slovenca. "Nanj ne pomisliš kot na pravega atleta. A poleg visokega košarkarskega IQ-ja ima neverjeten občutek za igro. Odločitve sprejema v natanko pravem trenutku. Ves čas ve, kje so vsi. Ne skače visoko, ne bo te prehitel, ampak uporablja svoje telo. Razume, kako postaviti ljudi (nasprotnike) v položaje, iz katerih se ne morejo rešiti," je razloge za dominantne predstave Dončića iskal Popovich.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Tu pa se Popovich ni ustavil: "Vsakič, ko ga gledam, me vse bolj navdušuje, česa je sposoben, saj to počne tako dosledno. Nekateri igralci lahko to, kar on počne, storijo občasno, on pa to počne vsako noč. Zelo poseben mladenič je."