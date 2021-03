James po Liverpoolu še do lastniškega deleža pri Red Soxih

Jamesove naložbe so se že večkrat znašle pod drobnogledom analitikov, ki se strinjajo, da ameriški košarkarski as praktično nikoli ne zgreši. Pri Liverpoolu je denimo začel odkup dveh odstotkov delnic kluba, po informacijah ESPN pa je vložil 5,42 milijona evrov. Do uvrstitve Liverpoola v veliki finale Lige prvakov leta 2018 je vrednost delnic poskočila že na 26,7 milijona evrov, po poznejših uspehih kluba z Anifielda, ki je leta 2019 osvojil cenjeni evropski naslov, leto kasneje pa prekinil še sušo v Premier League, pa je bila še za okoli deset milijonov višja. To pa ni bila edina uspešna naložba, saj je denimo vrednost Blaze Pizza z začetnih 800 tisočakov narasla na skoraj 21 milijonov, okoli 25 milijonov pa naj bi James zaslužil po tem, ko je Apple odkupil Beats by Dre za 2,5 milijarde evrov).

LeBron Jamesima že desetletje lastniški delež pri Liverpoolu, zdaj pa je prek Fenway Sports Groupa (FSG) postal še bolj vpet ne le v dogajanje pri klubu z Anfielda, temveč tudi pri Boston Red Soxih, ki so prav tako v lasti FSG. James je o potezi, pri kateri je vnovič sodeloval tudi njegov dolgoletni partner Maverick Carter, spregovoril v torek, ko je postalo jasno, da je pri odkupu lastniškega deleža pri FSG postal (tudi) solastnik Red Soxov.

"Zame in za mojega partnerja je dejstvo, da sva prvi temnopolti osebi, ki sodelujeva v tej skupini vlagateljev, je prekleto kul,"je dejal James. "To daje upanje in navdih meni in ljudem, ki so videti tako kot jaz, da so lahko tudi sami v takšnem položaju, da jim lahko uspe. To daje vedno več in več navdiha mojim otrokom in moji osnovni šoli. A to je velik dan zame, za mojo družino, za mojo šolo in za mojega poslovnega partnerja Mavericka Carterja," je nadaljeval James.

'Zgodovinska franšiza'

"Veste, da so Red Soxi, jasno, zgodovinska franšiza, poznate pa tudi zgodbo svetovne serije, ki so jo pripeljali nazaj domov v Boston, pa tudi igralce, ki so igrali tam in zapuščino, ki so jo zapustili na tistem območju," je dodal James.

Konglomerat FSG poleg Red Soxov in Liverpoola nadzira tudi ekipo Roush Fenway Racing v seriji NASCAR.

"Izvrstno je biti del tako izjemne skupine. Uspelo jim je tako veliko izjemnih reči skozi leta, izvrstno je biti del te izjemne skupine ljudi," je dodal James.

Prej ali slej tudi lastnik NBA-franšize

A to naj bi bil zgolj eden zadnjih korakov do njegovega največjega cilja, ki je nekoč postati večinski lastnik NBA-ekipe, s čimer bi tudi v poslovnem svetu povsem zakorakal po poteh slovitega Michaela Jordana, čigar dosežke na parketu izjemno uspešno lovi že vse od začetka kariere.

"Vedno sem govoril, da je moj cilj postati lastnik NBA-ekipe. Tako veliko lahko dam tej igri. Vem, kaj je na tej ravni potrebno za zmago. Vem tudi, kako je treba voditi posle, tako da je to moj cilj. Moj cilj je, da postanem lastnik NBA-franšize. Zgodilo se bo prej ali slej,"je bojevito napovedal James.