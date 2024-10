Podobnih napak si zmaji proti Hapoelu preprosto ne smejo privoščiti

Ljubljanski košarkarji nimajo časa za objokovanje zapravljenih priložnosti, saj jih že sredi tedna v Eurocupu čaka zelo zahteven obračun 5. kroga proti Hapoelu iz Jeruzalema.

Tekmo z Budućnostjo v ligi ABA bo treba čimprej pozabiti, saj varovanci Đorđeja Adžića razen solidne igre v uvodni četrtini v nadaljevanju dvoboja niso prikazali ničesar omembe vrednega, na kar bi se lahko oprli pred sredinim evropskim obračunom z izraelskim predstavnikom. "Privoščili smo si preveč začetniških napak, ki so nas na koncu stale prepričljivega poraza. če primerjamo kakovost igre na tekmi z Arisom med tednom v evropskem pokalu in to z Budućnostjo v ligi ABA, je razlika z naše strani več kot očitna. Dejstvo je, kar se nenazadnje vse bolj kaže iz tekme v tekmo, da predvsem mlajši del moštva še ni na ravni, da bi ob dveh zahtevnih tekmah na teden priskočilo na pomoč izkušenejšim igralcem, ki se toliko bolj iztrošijo na evropskih tekmah," je po novem regionalnem porazu ob odsotnosti glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića dejal začasni glavni trener Cedevite Olimpije Adžić.