Dončić tudi s podporo Reala, Barkley verjame, da bo Luka nastopil na All-Star

Potem ko je liga NBA objavila druge delne rezultate glasovanja spletnih uporabnikov in mobilnih aplikacij in ko je postalo jasno, da na Zahodu Dončićzaostaja le za izjemnim LeBronom Jamesom, so mu javno podporo izrekli tudi v madridskem Realu. Čez Lužo pa se je razvnela zanimiva debata, kdo si sploh zasluži igrati na tekmi zvezd. Legendarni košarkar Charles Barkley je prepričan, da bo Dončić že v krstni sezoni dočakal nastop na All-Star tekmi. "Mislim, da bo Dončić zaigral na tekmi zvezd. Ne le zaradi glasov navijačev. Če pogledate celoten seznam ... igra odlično,’’ je prepričan Barkley.

"Dončić je odigral boljšo sezono kot LaMarcus Aldridge in DeMar DeRozan," je še pristavil Barkley. "To, da so Dončića postavili med višje košarkarje, mu še dodatno pomaga," je prepričan član hiše slavnih. Skeptiki, ki ne verjamejo v Ljubljančana, pa pravijo, da igra za drugo najslabšo ekipo Zahoda ta hip, zato je njegov nastop na All-Star tekmi vprašljiv.