Podprvaki Argentinci presenetljivo ostali brez mesta na letošnjem košarkarskem SP

Argentinci so na odločilni zadnji tekmi dve minuti do konca tretje četrtine vodili že za 17 točk, a na koncu izgubili in prvič po letu 1982 ostali brez mesta na mundialu.

V razvrstitvi četrtouvrščenih ekip v obeh kvalifikacijskih skupinah so imeli nato še slabši izkupiček v primerjavi z Brazilijo. Ta si je nastop na SP na podlagi boljše razlike v koših zagotovila po zmagi na zadnjem obračunu proti oslabljenim Američanom s 83:76.

Na svetovno prvenstvo sta se iz Južne Amerike iz skupine A poleg Dominikanske republike uvrstili še reprezentanci Kanade in Venezuele. Iz skupine B pa so poleg Brazilije napredovale še izbrane vrste ZDA, Portorika in Mehike.