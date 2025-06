Pogled Dončićevega naslednika ob omembi Slovenca, ki je povedal vse

Dallas Mavericks so po kontroverzni zamenjavi, ki je njihovega nekdanjega prvega zvezdnika Luko Dončića poslala v Los Angeles, hitro našli njegovega naslednika. Košarkarski bogovi so se jim na loteriji, ki je odločala o zaporedju izborov na letošnjem naboru, namenili prvi izbor. Pričakovano se v Teksas seli eden najbolj nadarjenih mladih košarkarjev v zadnjih letih Cooper Flagg, ki pa je na predstavitveni novinarski konferenci presenetil s svojo reakcijo ob vprašanju o slovenskem superzvezdniku.

Cooper Flagg je v minuli sezoni blestel v univerzitetni košarki, zdaj pa bo dres univerze Duke zamenjal za dres profesionalnega moštva iz Teksasa. Na predstavitveni novinarski konferenci je pred očmi predstavnika vodstva kluba Patricka Dumonta in nekdanjega večinskega lastnika Marka Cubana z nasmehom na obrazu odgovarjal na vprašanja zbranih novinarjev.

Cooper Flagg je bil javnosti predstavljen pred očmi predstavnika lastnikov Mavericksov Patricka Dumonta in nekdanjega večinskega lastnika Marka Cubana. FOTO: AP icon-expand

Flagg v ligo NBA vstopa na neobičajen način. Po navadi moštva, ki imajo prvi izbor na naboru, minulo sezono zaključijo med zadnjeuvrščenimi. A Dallas je po neverjetni sreči na loteriji svoje že tako zelo močno moštvo okrepil z mladeničem, ki bi moral biti po vseh napovedih že v nekaj letih eden največjih zvezdnikov v ligi. "To je blagoslov. Veliko ljudi v mojem položaju ne dobi take priložnosti. Hvaležen sem, da sem se znašel v tem položaju. Veselim se priložnosti, da se čim več naučim od starejših in bolj izkušenih igralcev," je svojega položaja dobro zaveda Flagg.

Pričakovano so novinarji omenili tudi njegovega predhodnika Luko Dončića. Novinar ESPN-a Tim MacMahon, ki je nedavno izdal knjigo o času Luke Dončića v Dallasu, je Flagga vprašal, kako se počuti kot naslednik legendarnega Dirka Nowitzkega in Slovenca. Ob omembi Dončića in dejstva, da se prvotni načrt, da bi slovenski reprezentant celotno kariero odigral v Dallasu, niso izšli, je Flagg z igrivim nasmehom na obrazu pogledal proti športnemu direktorju moštva Nicu Harrisonu. "Sem prihajam z željo, da se čim več naučim in vsak dan napredujem. Če mi to uspe, bodo pričakovanja drugih brezpredmetna. Poskušal bom biti čim boljši in zmagovati na najvišji ravni," je na vprašanje diplomatsko odgovoril 18-letnik iz Newporta.

