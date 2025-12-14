'Pogovor z Luko me je prepričal, da se ne upokojim', Marjanović po debiju za Ilirijo

Budućnost je bila na sobotni tekmi enostavno prevelik zalogaj za košarkarje Perspektive Ilirije. Varovanci Andreja Žaklja so takoj prevzeli pobudo tekme in dali vedeti, da si ne bodo privoščili spodrsljaja. Ob koncu prve četrtine je na parket ob bučnem aplavzu ljubljanske publike, v Tivoliju se je zbralo 650 gledalcev, vstopil Boban Marjanović. Prihod srbskega centra je zagotovo eno izmed lepših presenečenj za slovensko klubsko košarko.
Kljub visokemu porazu na debiju, 224 centimetrov visok košarkar optimistično gleda na prihodnost: "Smo mlada ekipa, logično je, da bo prihajalo do zapletov. Že naslednjo tekmo bomo boljši. Spoznal sem veliko talentiranih in dobrih fantov, ki se želijo učiti in napredovati. Dobro nam bo tukaj. Ko se bolje spoznamo, nam bo šlo veliko bolje, to je naš cilj."
V Ljubljano je prišel po več kot osemmesečnem tekmovalnem premoru. V slovensko prestolnico ga je, med drugim, pripeljalo tudi prijateljevanje s Sašo in Luko Dončićem: "Pogovarjal sem se s Sašo in Lukom. Priti bi moral že veliko prej, a se nisem mogel odločiti, če se želim že upokojiti. Prišli smo do kompromisa, da združimo lepo in koristno. Kot košarkar, ki ima za sabo dolgo kariero, sem tu, da mladim igralcem pomagam razvijati se in da ekipa pride do čim več zmag."
Malce v hecu je ponazoril reakcijo našega slovenskega asa, ko je izvedel za Srbovo selitev v Šiško: "Rekel je 'bravo mojster, vsa čast (smeh)."
Proti Budućnosti je vpisal prvih šest točk po daljšem časovnem obdobju, v katerem ni stopil na parket: "Super občutek je spet igrati košarko. Seveda se daljša odsotnost malce pozna, a to bom hitro rešil. Upam tudi, da nas pride podpret čim več navijačev in nam pomagajo do dobrih rezultatov," je svojo vrnitev komentiral Marjanović.
Med leti 2019 in 2022 je v Dallasu moči združil tudi z Dončićem, na obdobje njunega sodelovanja ima lepe spomine: "Od tega ni minilo tako dolgo časa. Moj spomin na te čase je seveda lep. Najino prijateljstvo je bilo tudi osnova za moj prestop k Iliriji. Okoli sebe imam zares dobre ljudi, ki imajo velika srca, to nas povezuje."
