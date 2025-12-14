Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Pogovor z Luko me je prepričal, da se ne upokojim', Marjanović po debiju za Ilirijo

Ljubljana, 14. 12. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M. , J.L.
Komentarji
1

Boban Marjanović je skupaj s soigralci neuspešno prestal oviro drugouvrščene ekipe lige ABA Budućnosti. Črnogorci so v Hali Tivoli slavili z 20 točkami razlike. Srbski orjak je vpisal prvih 14 minut v regionalnem prvenstvu po dobrem desetletju igranja v tujini. Prepričan je, da bo pripomogel k izboljšanju rezultatov šišenskega kluba.

Boban Marjanović na svojem debiju
Boban Marjanović na svojem debiju FOTO: Luka Kotnik

Budućnost je bila na sobotni tekmi enostavno prevelik zalogaj za košarkarje Perspektive Ilirije. Varovanci Andreja Žaklja so takoj prevzeli pobudo tekme in dali vedeti, da si ne bodo privoščili spodrsljaja. Ob koncu prve četrtine je na parket ob bučnem aplavzu ljubljanske publike, v Tivoliju se je zbralo 650 gledalcev, vstopil Boban Marjanović. Prihod srbskega centra je zagotovo eno izmed lepših presenečenj za slovensko klubsko košarko.

Kljub visokemu porazu na debiju, 224 centimetrov visok košarkar optimistično gleda na prihodnost: "Smo mlada ekipa, logično je, da bo prihajalo do zapletov. Že naslednjo tekmo bomo boljši. Spoznal sem veliko talentiranih in dobrih fantov, ki se želijo učiti in napredovati. Dobro nam bo tukaj. Ko se bolje spoznamo, nam bo šlo veliko bolje, to je naš cilj."

Boban Marjanović in Saša Dončić
Boban Marjanović in Saša Dončić FOTO: KK Ilirija

V Ljubljano je prišel po več kot osemmesečnem tekmovalnem premoru. V slovensko prestolnico ga je, med drugim, pripeljalo tudi prijateljevanje s Sašo in Luko Dončićem: "Pogovarjal sem se s Sašo in Lukom. Priti bi moral že veliko prej, a se nisem mogel odločiti, če se želim že upokojiti. Prišli smo do kompromisa, da združimo lepo in koristno. Kot košarkar, ki ima za sabo dolgo kariero, sem tu, da mladim igralcem pomagam razvijati se in da ekipa pride do čim več zmag."

Malce v hecu je ponazoril reakcijo našega slovenskega asa, ko je izvedel za Srbovo selitev v Šiško: "Rekel je 'bravo mojster, vsa čast (smeh)."

Boban Marjanović in Luka Dončić v Dallasu
Boban Marjanović in Luka Dončić v Dallasu FOTO: AP

Proti Budućnosti je vpisal prvih šest točk po daljšem časovnem obdobju, v katerem ni stopil na parket: "Super občutek je spet igrati košarko. Seveda se daljša odsotnost malce pozna, a to bom hitro rešil. Upam tudi, da nas pride podpret čim več navijačev in nam pomagajo do dobrih rezultatov," je svojo vrnitev komentiral Marjanović.

Med leti 2019 in 2022 je v Dallasu moči združil tudi z Dončićem, na obdobje njunega sodelovanja ima lepe spomine: "Od tega ni minilo tako dolgo časa. Moj spomin na te čase je seveda lep. Najino prijateljstvo je bilo tudi osnova za moj prestop k Iliriji. Okoli sebe imam zares dobre ljudi, ki imajo velika srca, to nas povezuje."

boban marjanović ilirija luka dončić liga aba debi
Naslednji članek

Začasni gasilec Trifunović ni več prvi trener Efesa

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medwd
14. 12. 2025 13.25
Dobri ljudje po srcu, so vedno dobrodošli v Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385