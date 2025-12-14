'Pogovor z Luko me je prepričal, da se ne upokojim', Marjanović po debiju za Ilirijo

Boban Marjanović je skupaj s soigralci neuspešno prestal oviro drugouvrščene ekipe lige ABA Budućnosti. Črnogorci so v Hali Tivoli slavili z 20 točkami razlike. Srbski orjak je vpisal prvih 14 minut v regionalnem prvenstvu po dobrem desetletju igranja v tujini. Prepričan je, da bo pripomogel k izboljšanju rezultatov šišenskega kluba.

Boban Marjanović na svojem debiju FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Budućnost je bila na sobotni tekmi enostavno prevelik zalogaj za košarkarje Perspektive Ilirije. Varovanci Andreja Žaklja so takoj prevzeli pobudo tekme in dali vedeti, da si ne bodo privoščili spodrsljaja. Ob koncu prve četrtine je na parket ob bučnem aplavzu ljubljanske publike, v Tivoliju se je zbralo 650 gledalcev, vstopil Boban Marjanović. Prihod srbskega centra je zagotovo eno izmed lepših presenečenj za slovensko klubsko košarko. Kljub visokemu porazu na debiju, 224 centimetrov visok košarkar optimistično gleda na prihodnost: "Smo mlada ekipa, logično je, da bo prihajalo do zapletov. Že naslednjo tekmo bomo boljši. Spoznal sem veliko talentiranih in dobrih fantov, ki se želijo učiti in napredovati. Dobro nam bo tukaj. Ko se bolje spoznamo, nam bo šlo veliko bolje, to je naš cilj."

Boban Marjanović in Saša Dončić FOTO: KK Ilirija icon-expand

V Ljubljano je prišel po več kot osemmesečnem tekmovalnem premoru. V slovensko prestolnico ga je, med drugim, pripeljalo tudi prijateljevanje s Sašo in Luko Dončićem: "Pogovarjal sem se s Sašo in Lukom. Priti bi moral že veliko prej, a se nisem mogel odločiti, če se želim že upokojiti. Prišli smo do kompromisa, da združimo lepo in koristno. Kot košarkar, ki ima za sabo dolgo kariero, sem tu, da mladim igralcem pomagam razvijati se in da ekipa pride do čim več zmag." Malce v hecu je ponazoril reakcijo našega slovenskega asa, ko je izvedel za Srbovo selitev v Šiško: "Rekel je 'bravo mojster, vsa čast (smeh)."

Boban Marjanović in Luka Dončić v Dallasu FOTO: AP icon-expand