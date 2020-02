Pogreb Kobeja Bryanta in ostalih žrtev najverjetneje 24. februarja

Ob Kobeju Bryantubodo k zadnjemu počitku pospremili tudi njegovo hčerko Gianno Bryant ter sedem preostalih žrtev helikopterske nesreče na pobočju blizu Calabasasa v Kaliforniji, ki jo pristojni organi za tovrstne nesreče še preiskujejo. Losangeleški časnik Los Angeles Times navaja dva anonimna vira, televizija CNNpa vir blizu Bryantove družine, dogodka pa še ni uradno potrdil urad župana Los Angelesa Erica Garcettija.

Datum pa nosi dodatno simboliko, saj gre za številki, ki sta ju nosila Bryant pri Los Angeles Lakers (24) in njegova hčerka (2) v ekipi osnovne šole, ki jo je obiskovala. Možen kraj za izvedbo pogreba je tudi dvorana Staples Center, še navajata LA Times in CNN. Lakersi igrajo domači tekmi 23. in 26. februarja proti Boston Celticsom oziroma New Orleans Pelicansom, medtem ko Clippersi svoj obračun proti Memphis Grizzliesom na dan pogreba igrajo dovolj pozno, da bi dvorano za kasnejšo košarkarsko tekmo pripravili pravočasno.