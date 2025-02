Pogreb v Dallasu: 'To je največja izdaja v zgodovini franšize'

K temu (pogrebu, op. p.) je zagotovo, a verjetno v manjši meri, saj je zamenjava Luke Dončića že sama po sebi tako odmevna zadeva za šokirane in obenem zelo razočarane navijače Dallasa, pripomoglo tudi čustveno slovo glavnega protagonista ene največjih športnih zgodb v zadnjih dveh desetletjih.

Navijači Mavsov so si po za njih nepredstavljivi zgodnjenedeljski novici dali duška. Nihče, prav nihče ne dvomi, da je Dončićeva selitev k Los Angeles Lakersom bržčas ena največjih napak v zgodovini teksaške franšize. "Še zdaj težko verjamemo, da je vse to res. Kot da bi nam nekdo želel namenoma zariti nož v hrbet. To je brez dvoma največja izdaja v zgodovini naše franšize. To odločitev je težko, zelo težko predelati," so med drugim zapisali združeni navijači pod imenom Dallas Nation.