Pogumna predstava Krke ni bila dovolj za presenečenje proti Dubaju

Ljubljana, 26. 10. 2025 15.17 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Aba izgubili proti Dubaju z 79:83 (16:24, 37:39, 59:59). Novomeščani so v uvodnih treh tekmah lige Aba nanizali tri poraze. Tudi tokrat jih je v ljubljanski dvorani Stožice, kjer so tekmo odigrali zaradi sanacije dvorane Leona Štuklja, pričakala zahtevna naloga, saj je evroligaška zasedba iz Dubaja v ligi še neporažena.

Sprva je kazalo, da se bo Dubaj sprehodil skozi tekmo, potem ko je hitro povedel z dvomestnim številom točk. A Krka se je vrnila, sredi tretje četrtine prvič tudi povedla, nato pa do konca bila blizu tekmecu. Vseeno so Novomeščani ostali brez zmage in doživeli četrti poraz, s katerim ostajajo pri dnu lestvice skupine A. Dubaj je po četrti zmagi v tej skupini na vrhu.

Da bo Dubaj, pri katerem igra tudi slovenski košarkar Klemen Prepelič, trd oreh za Krko, so gostje hitro nakazali in po dobrih šestih minutah pobegnili na 15 točk naskoka pri 17:2. A Novomeščani so strnili svoje vrste in se še pred koncem uvodne četrtine vrnili na tri točke zaostanka (16:19) preden je Dubaj znova nekoliko ušel in na prvi odmor odnesel osem točk plusa.

V drugi četrtini so gostje vseskozi držali prednost, a se Novomeščani niso predajali, držali stik s tekmecem in ob glavnem odmoru zaostajali za dve točki. Takoj po odmoru so Dubajčani spet nekoliko pobegnili, a se je Krka s trojko Lovra Buljevića približala na -1 (44:45), v naslednjem napadu pa po košu Victorja Baileyja ml. tudi povedla (46:45).

Gostje so takoj zatem sicer znova prevzeli vodstvo, a sta v sklepno četrtino ekipi krenili povsem izenačeni. V uvodu te je Krka po trojki Jana Rebca še zadnjič na dvoboju povedla (64:62). Do konca je pobudo prevzel Dubaj in prednost zadržal do zvoka sirene, čeprav se je Krka vrnila še na točko zaostanka in poskrbela za tesno končnico.

Pri Krki je bil s 25 točkami najboljši strelec Bailey ml., za gostujočo zasedbo pa je 19 točk prispeval Dwayne Lee Bacon ml.

V naslednjem krogu bo Krka v četrtek gostovala v Podgorici pri ekipi Studentski centar Derby.

