Pogumna predstava Krke ni bila dovolj za presenečenje proti Dubaju

Sprva je kazalo, da se bo Dubaj sprehodil skozi tekmo, potem ko je hitro povedel z dvomestnim številom točk. A Krka se je vrnila, sredi tretje četrtine prvič tudi povedla, nato pa do konca bila blizu tekmecu. Vseeno so Novomeščani ostali brez zmage in doživeli četrti poraz, s katerim ostajajo pri dnu lestvice skupine A. Dubaj je po četrti zmagi v tej skupini na vrhu.

Da bo Dubaj, pri katerem igra tudi slovenski košarkar Klemen Prepelič, trd oreh za Krko, so gostje hitro nakazali in po dobrih šestih minutah pobegnili na 15 točk naskoka pri 17:2. A Novomeščani so strnili svoje vrste in se še pred koncem uvodne četrtine vrnili na tri točke zaostanka (16:19) preden je Dubaj znova nekoliko ušel in na prvi odmor odnesel osem točk plusa.

V drugi četrtini so gostje vseskozi držali prednost, a se Novomeščani niso predajali, držali stik s tekmecem in ob glavnem odmoru zaostajali za dve točki. Takoj po odmoru so Dubajčani spet nekoliko pobegnili, a se je Krka s trojko Lovra Buljevića približala na -1 (44:45), v naslednjem napadu pa po košu Victorja Baileyja ml. tudi povedla (46:45).

Gostje so takoj zatem sicer znova prevzeli vodstvo, a sta v sklepno četrtino ekipi krenili povsem izenačeni. V uvodu te je Krka po trojki Jana Rebca še zadnjič na dvoboju povedla (64:62). Do konca je pobudo prevzel Dubaj in prednost zadržal do zvoka sirene, čeprav se je Krka vrnila še na točko zaostanka in poskrbela za tesno končnico.