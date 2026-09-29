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Pohlepni sodniki? Liga ABA zavrnila njihove pogoje in išče nove

Ljubljana, 29. 09. 2026 17.44 pred 10 minutami 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Sodnik

Kdaj se bo začela liga ABA? Uvodni krog je zaradi spora s sodniki že preložen, zadnji poskus dogovora pa ni uspel. Sodniki so za letošnjo sezono predlagali najmanj 700 evrov na tekmo in še več za prihodnjo. Vodstvo lige je njihove pogoje zavrnilo, začetek tekmovanja pa je zdaj odvisen od potrditve novega seznama sodnikov.

Negotovost vpliva tudi na slovenske klube. V preloženem uvodnem krogu bi se morala pomeriti Cedevita Olimpija in Krka, Ilirijo pa je čakala tekma s Partizanom. Igralci in trenerji medtem še naprej čakajo na razplet spora, ki se je začel tik pred predvidenim začetkom sezone.

Liga ABA je 63 sodnikom poslala izboljšano ponudbo. Njihov odgovor je prek pooblaščenega odvetnika Danijela Papka prejela v torek okoli poldneva. Sodniki so predlagali dve možnosti: 700 evrov za tekmo v tej sezoni in 850 evrov v naslednji ali 750 evrov letos in 800 evrov prihodnje leto. Za sojenje v drugi ligi ABA bi po obeh predlogih prejeli polovico zneska, predvidenega za prvo ligo. 

Preberi še Uradno: Liga ABA preložila začetek nove sezone

Za primerjavo: liga je za tekmo prvega dela sezone 2026/27 predvidela 630 evrov. V prejšnji sezoni je honorar znašal 562,50 evra.

Toda razhajanja se niso končala pri honorarju. Sodniki so zahtevali tudi spremembe pravilnika, 50 evrov povračila za posamezen obrok in višje povračilo kilometrine. Bonusom za letošnjo sezono bi se odpovedali, o njih za prihodnje sezone pa bi se še pogajali. Sami so predlog označili za kompromis, vodstvo lige ga je ocenilo drugače.

Sodniki
Sodniki
FOTO: Drago Perko

Predsedstvo lige ABA je ob soglasju klubov pogoje zavrnilo, poroča Sportklub. Predsednik sodniške komisije Miguel Angel Perez bo sestavil nov seznam sodnikov, ki ga mora potrditi še skupščina lige. Če bo potrjen, bi se sezona lahko začela ta konec tedna. Med predvidenimi tekmami so Krka – Budućnost, Cedevita Olimpija – Cibona in Ilirija – Dubaj. Kdo jih bo sodil, za zdaj še ni jasno.

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zmerni pesimist
29. 09. 2026 18.33
Ta aba je itak neko vaško tekmovanje
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