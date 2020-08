Pohvale Dončiću po novi izjemni predstavi: Plačal bi, da bi ga lahko gledal

Luka Dončić in Dorian Finney-Smith proslavljata po košu v zadnji četrtini. Finney-Smith je vseh šest metov za tri točke zadel po podajah otroka ljubljanske Olimpije in madridskega Reala.

Antetokounmpo sicer ni preveč zaostajal, dosegel je 34 točk in 13 skokov v 33 minutah in moral tekmo zaradi osebnih napak predčasno končati v podaljšku. Tudi Grk je športno priznal, da je Dončić preprosto neustavljiv.

ESPN , ki v svojem kompleksu Wide World of Sports gosti zaključek sezone v ligi NBA, se je po zmagi Dallas Mavericksov nad Milwaukee Bucksi razpisal o predstavi Luke Dončića , ki tudi tokrat nikogar ni pustil ravnodušnega. Minuto pred koncem podaljška je Ljubljančan sprejel podajo Kristapsa Porzingisa, nato pa pred očmi Giannisa Antetokounmpa, ki ga je pričakal pri vrhu rakete, med nogama podal do prodirajočega Maxija Kleberja. Ob uspešnem zabijanju je Nemec izsilil še prosti met, Dončić pa je s soigralci na koncu zdržal za prestižno zmago.

Antetokounmpo: Izboljšuje celotno ekipo

"Izjemno je. Igra izvrstno košarko. Je velik košarkar, izboljšuje soigralce. Talentiran je ... Res je talentiran,"je menil Antetokounmpo."Eden najbolj talentiranih fantov, proti katerim sem kadar koli igral. Izboljšuje celotno ekipo, tudi sam pa se bo še izboljševal. Dokler bo izboljševal svojo ekipo, jih bo težko premagati."

Svoje mnenje sta z mediji delila tudi Kleber in Porzingis. "Pri Luki moraš vedno pričakovati, da boš dobil podajo," je dejal Kleber, Porzingis (26 točk in 11 skokov) pa je dodal: "Neverjetno. Ne le način podaje, a tudi trenutek tekme. Izvesti takšno podajo in imeti ... Katera je dobra beseda? Imeti pogum, da to storiš? To preprosto je Luka."

Še najmanj je, kot je že v navadi, o svoji predstavi po tekmi povedal Dončić sam.

"Ne vem, zakaj sem to storil. Samo storil sem to. Nisem razmišljal o tem. Videl sem in nisem razmišljal o tem do samega trenutka," je dejal 21-letni superzvezdnik.

Primerjave z Birdom, Kiddom, ...

ESPNdodaja, da je bila podaja le eden od "številnih spektakularnih in ključnih trenutkov Dončića v tekmi", mednje prištevajo še prosta meta v zaključku zadnje četrtine, ko je poravnal izid, in pa "floater" po zabijanju Kleberja v podaljšku, s katerim je odločil tekmo. Nad razpletom je bil seveda najbolj navdušen trener Carlisle, ki je v zadnjih tednih objokoval zapravljanje zmag v zadnjih četrtinah.

"To je tekma, na kateri je ekipa pokazala izvrstno odpornost. Spopadali smo se z veliko duhovi iz preteklih tekem v mehurčku," se je slikovito izrazil Carlisle, ki je lahko proslavljal tudi nov zgodovinski mejnik svojega slovenskega varovanca. S 17. trojnim dvojčkom sezone je Dončić še utrdil vodstvo v tej kategoriji in si že zagotovil, da bo na prvem mestu tudi ostal. S tem bo podrl rekord legendarnega Earvina "Magica" Johnsona, ki je leta 1981 kot do sedaj najmlajši v zgodovini dosegel največ trojnih dvojčkov v eni sezoni. Zanimivo: tudi takrat je bila to Johnsonova druga sezona v NBA. Carlisle ob primerjavah z legendmi omenja tudi Johnsonovega sodobnika Larryja Birda.

"Ve, kje so vsi, ne le v napadu, ampak tudi v obrambi, to pa je znak razmišljujočega fanta. Igral sem z Larryjem Birdom. Na takšen način je lahko videl vse. Imel sem privilegij, da sem treniral Jasona Kidda. Na takšen način je lahko videl vse. Luka je iz enakega kalupa,"je dodal Carlisle.

Nekoč tudi z Antetokounmpom v ekipi?

"Kot branilec, ki ima toliko časa žogo v svojih rokah, mi na misel ne pade nihče," pa je menil Miwaukeejev strateg Mike Budenholzer, ko so ga vprašali, na katerega 21-letnika ga spominja Dončić. "Mislim ... Tim Duncan je bil v svoji drugi sezoni precej izjemen. Tim Duncan v prvi sezoni ... A grajena sta precej drugače. Nekaj velikih igralcev je prišlo v našo ligo in uspevalo jim je nekaj posebnih reči v njihovem prvem letu ali dveh, a z žogo v njegovih rokah, z načinom, kako počne te reči, ki jih počne, je res navdušujoče."

ESPNje svoj prispevek na spletni strani sklenil z besedami:"Tako Dončić kot Mavericksi so še daleč od zaključene podobe. 22 let bo dopolnil leta 2021, istega leta pa bo Dallas upal, da bodo zadeli v polno na trgu prostih igralcev in privabili novo zvezdo, na vrhu seznama kandidatov pa je Antetokounmpo, ki bi lahko zaigral ob Dončiću in Porzingisu. Toda Dončić je že zdaj dovolj dober, da bodo Mavericksi prišli v končnico v njegovi drugi sezoni v ligi - to pa je nekaj, kar igralcem, kakršna sta LeBron James in Kevin Durant, ni uspelo storiti. Takšni večeri ‒ in akcije, kakršna je bila Dončićeva podaja do Kleberja ‒ so dokaz, zakaj je temu tako."