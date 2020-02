Pokal Spar: Koper še tretjič zapored do naslova

Za Koper Primorsko je to šesti naslov v zadnjem letu dni in pol. V prejšnji sezoni so osvojili štiri tekmovanja - slovenski superpokal, pokal Spar, ligo Aba 2 in državno prvenstvo - v aktualni sezoni pa so septembra postal še superpokalni zmagovalci.

Koprčani so naslov osvojili presenetljivo, predvsem zaradi dejstva, da je ekipa pred dvema mesecema povsem razpadla. Konec decembra so jo zapustili štirje ključni igralci, ki so bili odločilni na poti do zgodovinskih uspehov v prejšnji sezoni. Kljub temu je nov strateg – ekipo je prevzel Andrej Žakelj, tedanji prvi trener Jurica Golemacpa je odšel v Ljubljano v Cedevito Olimpijo – iz obstoječega kadra sestavil ekipo, ki je pripravila eno največjih presenečenj v zgodovini slovenskega pokala.

Do naslova so Koprčani, za katere je bila to peta tekma v osmih dneh, prišli z borbeno igro, predvsem pa z zgolj sedmimi igralci. Žakelj je polegSterlinga Duprre Gibbsa,Nejca Bariča, Jana Kosija, Aleksandra Lazića,Alena Hodžića,Žige Dimca in Marka Lukovića v igro za dobre štiri minute poslal že mladega Roka Nemaniča.

In kljub temu je Koper Primorska vodila ves drugi polčas – Cedevita Olimpija je bila nazadnje v ospredju v 17. minuti (45:44), predvsem pa ni ponovila napake Krke iz polfinala, ko je ta v zadnji četrtini zapravila enajst točk prednosti, šest točk pred zadnjo minuto rednega dela in pokleknila šele po čudežnem košu Eda Murića v izdihljajih podaljška.