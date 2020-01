Dončić priznal: Občutek je bil, kot da ne znam igrati košarke

LeBron James je tokrat prepričljivo dobil težko pričakovani obračun z Luko Dončićem, njegovi Los Angeles Lakersi pa so vodilni položaj v zahodni konferenci še dodatno utrdili z zmago v Dallasu (129:114). Dončiću s 25 točkami ni uspelo preprečiti že petega poraza na zadnjih sedmih tekmah svojega moštva.

Ta niz Dallas Mavericksov so v Los Angelesu pred novim letom začeli ravno Lakersi, ki so se po porazu na domačem parketu na začetku sezone zdaj Luku Dončićuin soigralcem maščevali z drugo zaporedno zmago na medsebojnih obračunih in tretjo v tej sezoni. Če je bil novembrski prvi spopad izjemno dramatičen, Jezerniki so slavili po podaljšku s 119:110, Dončić pa je bil prvi posameznik tekme s trojnim dvojčkom (31 točk, 13 skokov in 15 podaj), je bil tokrat "promet" veliko bolj enosmeren. TEKMA Dončićev vzornik LeBron Jamess soigralci ni imel milosti proti Ljubljančanu, ki se je sicer razveselil dvojnega dvojčka (25 točk, 10 skokov in 7 podaj), a bil po obračunu zelo samokritičen, medtem ko je James proslavljal svojih 35 točk in kar 16 skokov, ob odsotnosti Anthonyja Davisapa se je izkazal tudi Kyle Kuzma(rekord sezone 26 točk).

Zaskrbljeni Dončić (na fotografiji) med obračunom z Lakersi v Dallasu. FOTO: AP

Občutke pri trganju dresa bi raje zadržal zase

"Nimam izgovora, igral sem zelo slabo," je v drobovju dvorane American Airlines Center dejal Dončić. V pogovoru z našima dopisnikoma Tadejo Lampret in Sebastijanom Kopušarjem, številnimi ameriškimi ter tudi nekaterimi španskimi mediji se je dotaknil tudi sodniškega kriterija in dejstva, da tokrat James do njega ni deloval tako prijateljsko kot ob nekaterih prejšnjih snidenjih. DONCIC JAMES "Ne vem, v bistvu ... Mislim, da sem imel trinajst prostih metov, moral bi zadeti vse," je za 24URpovedal Dončić, ki si je v jezi po dveh zapravljenih prostih metih tudi strgal dres."Kaj sem takrat čutil? Veliko stvari. Raje bi jih zadržal zase," je še kratko dodal, o domnevno hladnem Jamesu pa dodal: "Ne vem, kaj naj rečem na to. Če sva kaj govorila? Ja, ampak tekma je tekma. Na tekmi ni prijateljev."

'Kot da ne znam igrati košarke'

Dončić je na obračunu izgubil kar šest žog, Jezerniki pa so napake v vrstah Dallasa s pridom izkoriščali za lahke koše ali podaje za navzven neovirane mete z razdalje. "Bilo je čudno, občutek sem imel, kot da ne znam igrati košarke. Moram se še precej izboljšati," je zbranim medijem še povedal Dončić, ki tudi tokrat s soigralci ni mogel računati na pomoč latvijskega krilnega centra Kristapsa Porzingisa, ki počiva zaradi bolečin v desnem kolenu. Postal bo še boljši

Ljubljanski košarkarski as je deloval povsem poklapano v prvem polčasu, ko so Lakersi vodili že za 22 točk in ga sklenili z najboljšim dosežkom sezone (79 točk). Kljub rahlemu padcu forme in dejstvu, da ga je v glasovanju za tekmo zvezd nedavno kot edini prehitel ravno James, pa to prav gotovo ne bo vplivalo na Dončićevo prvo udeležbo na glavnem dogodku "All-Star" konca tedna v čikaški dvorani United Center. "Sem tekmovalen in kot pravim: moram se izboljšati v več vidikih. Biti moram veliko boljši in vem, da se lahko izboljšam. Veliko reči je. Imam dvajset let. Bolje lahko počnem številne reči, še več se lahko naučim. Izboljšal se bom," je še dejal Dončić, ki je v drugem polčasu zaigral bolje in v 32 minutah na igrišču na koncu obračun sklenil z metom 8/19 iz igre (1/5 za tri) ter 8/13 s črte prostih metov. Dončić je proti Lakersom dosegel 25 točk, 10 skokov in 7 podaj:

V Dallasu je bilo vse v znamenju LeBrona Jamesa, ki je po mnenju ameriških medijev vnovič dokazal, da je še vedno nesporni "kralj" lige NBA: