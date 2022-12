Luka blesti: Poklon Dirku in (nov) dosežek, ki je do zdaj uspel le Jordanu

Dončić namreč po novi zmagi v letošnji sezoni po 33 odigranih tekmah v povprečju dosega 32,8 točke, 8,3 skoka in 8,7 podaje na tekmo. V primeru, da sezono tudi zaključi s povprečjem vsaj 32 točk, osmih skokov in osmih podaj, bo postal edini igralec v zgodovini lige NBA, poleg največjega vseh časov Michaela Jordana, ki mu je to uspelo.

Dončić vse to počne v moštvu, kjer je nesporni vladar, kar pomeni, da obramba nasprotnikov njemu namenja ogromno pozornosti. Velik del večine tekem nanj pazita vsaj dva nasprotna igralca, a Dončića to dejstvo ne moti, ravno nasprotno. "To mi je zelo všeč. Preprosto podaš žogo. To je preprosta košarka z veliko prostora in posledično pride naše moštvo do najboljših možnih metov v ligi NBA. Ne glede na to, ali bomo mete zadevali ali jih zgrešili, bom to počel še naprej" je svoj pogled na pozornost nasprotnikov podelil nezaustavljivi Dončić.

Dončić je pohvalil energično igro mladih nasprotnikov, po tekmi pa je izpostavil predvsem igro Jalena Greena, ki je ob sicer slabem metu (6/17) dosegel 23 točk, osem skokov in štiri podaje. "Mislim, da bo Jalen v tej ligi super zvezdnik. Oni bi morali svojo igro graditi okoli njega," je naslednjo veliko zvezdo najboljše lige na svetu napovedal Ljubljančan.