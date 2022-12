Pol leta do novega košarkarskega spektakla v Sloveniji

Deset let po moškem Eurobasketu bo Slovenija znova gostila druženje najboljših evropskih košarkarskih reprezentanc. Le, da se bodo za naslov prvakinj stare celine med 15. in 25. junijem 2023 tokrat borila dekleta. Poleg Ljubljane bo dve skupini uvodnega dela gostil še izraelski Tel Aviv. Natanko pol leta pred začetkom novega športnega spektakla v slovenski prestolnici so organizatorji razkrili nekaj zanimivih podrobnosti, ki bodo zaznamovale mesece, tedne in dneve do uvodnega sodniškega meta. Žreb skupin bo 8. marca, prvenstvo sta napovedala ambasadorja Goran Dragić in Jan Oblak.

Matej Erjavec

Vse tekme v Sloveniji bo gostila ljubljanska dvorana Stožice. Poleg dveh predtekmovalnih skupin bo v Ljubljani odigran celoten finalni del, od vseh četrtfinalnih tekem dalje pa vse do velikega finala, ki bo na sporedu v nedeljo, 25. junija.

Ambasadorja prvenstva sta vratar slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak, njegova sestra Teja Oblak je namreč ena od nosilk igre slovenske košarkarske reprezentance, ter kapetan zlate selekcije iz 2017 Goran Dragić.

Do začetka Eurobasketa se obetajo številni zanimivi dogodki. Vsekakor bo med pomembnejšimi žreb skupinskega dela prvenstva, ki se bo v Sloveniji odvil na mednarodni dan žena 8. marca. Začetek prodaje vstopnic je načrtovan 15. marca, torej natanko tri mesece pred prvo tekmo. Zanimiva zgodba pa se bo spisala že v mesecu januarju, ko bo predstavljena ekipa 12 ambasadork, ki bo zbrana z različnih področij in bo skozi promocijo dogodka skrbela tudi za krepitev vloge žensk v družbi. "Natančno 182 dni nas loči do začetka ženskega evropskega košarkarskega prvenstva. V organizacijski ekipi, ki tvori 15 področij in šteje več kot 20 oseb, v tesnem sodelovanju z mednarodno košarkarsko zvezo FIBA Europe že skrbno pripravljamo vse potrebne aktivnosti. Šest mesecev pred uradnim začetkom prvenstva tako začenjamo z aktivnejšo promocijo dogodka in izjemno veseli ter ponosni smo, da sta Eurobasket napovedala slovenska ambasadorja, dve super športni zvezdi, dva kapetana in dva vzornika mladim in starim, Goran Dragić in Jan Oblak," je za uradno spletno stran povedal direktor ženskega evropskega prvenstva 2023 Emir Haskić.

"Ob kopici aktivnosti, ki so pred nami, bomo skozi organizacijo dogodka veliko pozornosti namenili opolnomočenju žensk, skozi trajnostno organizacijo pa želimo povečati koristne učinke prvenstva. Vsekakor je naš cilj še enkrat več pokazati, da smo v Sloveniji sposobni organizirati športne dogodke najvišjega ranga. Veselimo se kar 25 tekem v dvorani Stožice, Ljubljana pa bo samo iz naslova organizacije dogodka in brez upoštevanja turističnih aranžmajev ustvarila prek 5000 nočitev. Ob tem smo v sodelovanju s FIBA Europe v Slovenijo uspeli dodatno pripeljati še štiri mednarodne kongresne dogodke in prepričan sem, da bomo skozi šport še enkrat več ustvarili izjemno promocijo za našo državo," je dodal Haskić.

"Le še pol leta nas loči do novega izjemnega športnega dogodka v Ljubljani. Deset let po moškem Eurobasketu bo Slovenija znova živela s košarko in tokrat navijala za naša dekleta. Organizacijska ekipa na čelu z direktorjem prvenstva Emirjem Haskićem je že pošteno zavihala rokave. Večina ekipe ima že bogate izkušnje iz leta 2013, tako da vsi koraki potekajo po načrtih. Pred tedni je bila na delovnem obisku v Ljubljani tudi številčna zasedba Fibe, ki si je ogledala dvorano, namestitvene kapacitete in medijske prostore ter prižgala zeleno luč. Verjamem, da bo tudi sama promocijska kampanja evropskega prvenstva odmevna in bodo navijači nestrpno čakali na mesec junij," je za uradno spletno stran KZS dejal predsednik Matej Erjavec.

Teja Oblak

Goran Dragić in Jan Oblak slovenska ambasadorja prvenstva

Pol leta pred začetkom košarkarskega spektakla v Ljubljani sta športne navdušence nagovorila dva izjemna slovenska športnika Goran Dragić in Jan Oblak. "To bo izjemen turnir in vesel sem, da lahko naša država gosti vrhunske športnice, ki dokazujejo, da so med najboljšimi na parketu," je med drugim dejal Dragić. Navdušenje je izrazil tudi Oblak, brat košarkarske reprezentantke Teje Oblak. "Komaj čakam, da se junija naslednje leto v Ljubljani zberejo najboljše evropske košarkarice. Verjamem, da bodo vse tekme prava poslastica in vrhunski spektakel." Ob tem je FIBA razkrila tudi uradni slogan prvenstva, ki se glasi "Dare to dream", ki povzema miselnost o pogumu in odločnosti za uspeh ter doseganje tudi najvišjih ciljev.

