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Košarka

Poletje 2026 je slovensko – mlajše košarkarske reprezentance na vrhu Evrope

Ljubljana, 26. 08. 2026 09.15 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Sprejem zlate reprezentance U18

Izjemno poletje slovenskih košarkarskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij je dobilo še uradno potrditev. Po pregledu vseh šestih evropskih prvenstev je FIBA Slovenijo postavila na sam vrh razpredelnice osvojenih medalj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Stefan Joksimović
Stefan Joksimović
FOTO: KZS

Mednarodna košarkarska zveza FIBA je po zaključku vseh šestih evropskih prvenstev mlajših starostnih kategorij Slovenijo postavila na vrh razpredelnice osvojenih medalj in jo izpostavila kot najuspešnejšo državo poletja 2026.

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Slovenija je v letošnjem poletju osvojila kar dva naslova evropskih prvakov in še eno srebrno medaljo. Fantje do 20 let so postali evropski prvaki na domačem EuroBasketu v Ljubljani, naslov prvakov so v Italiji osvojili tudi fantje do 18 let, dekleta do 16 let pa so evropsko prvenstvo v Romuniji zaključila s srebrnim odličjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S tem je Slovenija postala najuspešnejša država med vsemi v tekmovanjih mlajših starostnih kategorij. Najbližje uspehu slovenskega podmladka je Španija, ki se lahko pohvali z evropskimi prvakinjami do 16. leta in 18. leta starosti, temu pa je dodala še tri bronasta odličja. Tretja je s prav tako petimi osvojenimi medaljami Francija.

Sprejem zlate reprezentance U18
Sprejem zlate reprezentance U18
FOTO: Luka Kotnik

Edina preostala reprezentanca z zlatom na mladinski ravni v tem poletju je Latvija, ki ima odlično generacijo fantov do 16 let. Naslov prvakov si je baltska država priigrala prvič. Medalje je sicer osvojilo zgolj osem držav. Izrael, Italija in Srbija so prišle do srebra, Finska do brona.

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Leto 2026 bo tako ostalo zapisano kot eno najuspešnejših poletij v zgodovini slovenskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij. Slovenske izbrane vrste pa so še enkrat več dokazale, da sodijo v sam vrh evropske košarke.

Razlagalnik

FIBA, kar je kratica za Fédération Internationale de Basketball, je mednarodna organizacija, ki združuje nacionalne košarkarske zveze z vsega sveta. Ustanovljena je bila leta 1932 v Ženevi in je odgovorna za določanje uradnih pravil košarke, organizacijo mednarodnih tekmovanj, kot je svetovno prvenstvo, ter nadzor nad razvojem košarke na globalni ravni. Njena ključna naloga je poenotenje pravil in spodbujanje športa v vseh državah članicah.

EuroBasket je uradno evropsko prvenstvo v košarki za moške, ki ga organizira FIBA Europe. Prvič je bilo organizirano leta 1935 in od takrat poteka redno, saj velja za enega najpomembnejših košarkarskih turnirjev na svetu. Turnir služi kot kvalifikacijski dogodek za olimpijske igre in svetovna prvenstva, poleg članskih tekmovanj pa se pod tem imenom ali v okviru istih standardov odvijajo tudi evropska prvenstva za mlajše starostne kategorije, kjer se meri moč mladih talentov iz celotne Evrope.

Razvoj mladih igralcev predstavlja temelj za dolgoročno konkurenčnost vsake reprezentance. Skozi tekmovanja v mlajših kategorijah, kot so prvenstva do 16, 18 ali 20 let, športniki pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, se učijo taktične discipline in navajajo na visok ritem igre. Uspehi v teh kategorijah pogosto napovedujejo prihodnji uspeh članske reprezentance, saj omogočajo selektorjem, da spremljajo napredek talentov in jih postopoma vključujejo v sistem vrhunske košarke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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