Poletje 2026 je slovensko – mlajše košarkarske reprezentance na vrhu Evrope

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Stefan Joksimović FOTO: KZS

Mednarodna košarkarska zveza FIBA je po zaključku vseh šestih evropskih prvenstev mlajših starostnih kategorij Slovenijo postavila na vrh razpredelnice osvojenih medalj in jo izpostavila kot najuspešnejšo državo poletja 2026.

Slovenija je v letošnjem poletju osvojila kar dva naslova evropskih prvakov in še eno srebrno medaljo. Fantje do 20 let so postali evropski prvaki na domačem EuroBasketu v Ljubljani, naslov prvakov so v Italiji osvojili tudi fantje do 18 let, dekleta do 16 let pa so evropsko prvenstvo v Romuniji zaključila s srebrnim odličjem.

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S tem je Slovenija postala najuspešnejša država med vsemi v tekmovanjih mlajših starostnih kategorij. Najbližje uspehu slovenskega podmladka je Španija, ki se lahko pohvali z evropskimi prvakinjami do 16. leta in 18. leta starosti, temu pa je dodala še tri bronasta odličja. Tretja je s prav tako petimi osvojenimi medaljami Francija.

Sprejem zlate reprezentance U18 FOTO: Luka Kotnik

Edina preostala reprezentanca z zlatom na mladinski ravni v tem poletju je Latvija, ki ima odlično generacijo fantov do 16 let. Naslov prvakov si je baltska država priigrala prvič. Medalje je sicer osvojilo zgolj osem držav. Izrael, Italija in Srbija so prišle do srebra, Finska do brona.

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Leto 2026 bo tako ostalo zapisano kot eno najuspešnejših poletij v zgodovini slovenskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij. Slovenske izbrane vrste pa so še enkrat več dokazale, da sodijo v sam vrh evropske košarke.