Poletni spektakel v Stožicah: prihajajo Grki in Giannis Antetokounmpo

Reprezentanci z obema zvezdnikoma Luko Dončićem in Giannisom Antetkounmpom se bosta dva dni kasneje srečali še v atenski dvorana Oaka. Košarkarski zvezi Slovenije in Grčije sta uradni dogovor za obe pripravljalni tekmi dosegli med novoletnimi prazniki. Vodstvo reprezentance ima po zapisu na spletni strani KZS vse od uvrstitve na četrto SP in potrditvi, da bo Slovenija uvodni del prvenstva igrala na Japonskem, polne roke dela.

Poleg urejanja formalnosti za zadnje kvalifikacijsko okno in tekmi proti Estoniji 24. februarja v Talinu in Izraelu 27. februarja v Kopru je namreč v pripravi že program dela za poletne reprezentančne aktivnosti. Dokončen program priprav in vsi pripravljalni tekmeci bodo znani po opravljenem žrebu skupin, ki bo 29. aprila v Manili, so še dodali.

"Takoj ko je bilo jasno, da smo se uvrstili na svetovno prvenstvo v Azijo, smo dobili veliko ponudb za igranje pripravljalnih tekem," je za KZS poudaril njen generalni sekretar Rašo Nesterović.